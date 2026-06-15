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Drama usred noći na Svjetskom prvenstvu: Obala Slonovače pobijedila u posljednjem minutu

Drama usred noći na Svjetskom prvenstvu: Obala Slonovače pobijedila u posljednjem minutu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Afrička selekcija pobijedila Ekvador 1:0, golom Amada Dijaloa u 90. minutu

Obala Slonovače pobijedila Ekvador Izvor: Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia

Rezervni igrač Obale Slonovače Amad Dijalo donio je pobjedu protiv Ekvadora na Svjetskom prvenstvu - 1:0 (0:0). Ušavši u igru u 56. minutu, krilni napadač Mančester junajteda napravio je ogroman uticaj na igru i zajedno sa krilom Lajpciga Janom Diomandeom imao jako važnu ulogu u ogromnom trijumfu.

Udarcem iz prve na asistenciju Vilfreda Singoa sa desne strane, Dijalo je pokazao da je igrač za velike utakmice i golove kojima obično donosi svojoj reprezentaciji pobjede. Bio je ovo njegov debi na Mundijalima i manje od 45 minuta bilo mu je dovoljno da obraduje naciju.

Ekvadorci su ušli u ovaj meč sa sjajnim skorom od čak 19 utakmica u nizu bez poraza. Taj niz prekinula je zlatna rezerva, Amad Dijalo. Njemu toliko dobro ide kada obuče dres reprezentacije da je od svog posljednjeg gola za Junajted u decembru dao čak tri na Kupu Afrike tokom zime, a onda je donio i pobjedu protiv Francuske u prijateljskoj utakmici (2:1) odigranoj 4. juna.

Pogledajte gol odluke: 

Amad Dijalo gol na Obala Slonovače Ekvador
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Obala Slonovače se ovim trijumfom u Filadelfiji na vrhu tabele Grupe E izjednačila u broju bodova sa Njemačkom, koja je ranije deklasirala Kurasao 7:1. U sljedećem kolu 20. juna igraće Njemačka - Obala Slonovače i Ekvador - Kurasao.



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Mundijal 2026 Obala Slonovače Ekvador

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