Afrička selekcija pobijedila Ekvador 1:0, golom Amada Dijaloa u 90. minutu
Rezervni igrač Obale Slonovače Amad Dijalo donio je pobjedu protiv Ekvadora na Svjetskom prvenstvu - 1:0 (0:0). Ušavši u igru u 56. minutu, krilni napadač Mančester junajteda napravio je ogroman uticaj na igru i zajedno sa krilom Lajpciga Janom Diomandeom imao jako važnu ulogu u ogromnom trijumfu.
Udarcem iz prve na asistenciju Vilfreda Singoa sa desne strane, Dijalo je pokazao da je igrač za velike utakmice i golove kojima obično donosi svojoj reprezentaciji pobjede. Bio je ovo njegov debi na Mundijalima i manje od 45 minuta bilo mu je dovoljno da obraduje naciju.
Drama usred noći na Svjetskom prvenstvu: Obala Slonovače pobijedila u posljednjem minutu
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Amad Dijalo
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Ekvadorci su ušli u ovaj meč sa sjajnim skorom od čak 19 utakmica u nizu bez poraza. Taj niz prekinula je zlatna rezerva, Amad Dijalo. Njemu toliko dobro ide kada obuče dres reprezentacije da je od svog posljednjeg gola za Junajted u decembru dao čak tri na Kupu Afrike tokom zime, a onda je donio i pobjedu protiv Francuske u prijateljskoj utakmici (2:1) odigranoj 4. juna.
Pogledajte gol odluke:
Obala Slonovače se ovim trijumfom u Filadelfiji na vrhu tabele Grupe E izjednačila u broju bodova sa Njemačkom, koja je ranije deklasirala Kurasao 7:1. U sljedećem kolu 20. juna igraće Njemačka - Obala Slonovače i Ekvador - Kurasao.
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