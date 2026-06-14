Cijeli svijet je u čudu! Ovako je Kurasao šokirao Nijemce u Hjustonu! (VIDEO)

Kurasao postigao prvi gol u istoriji učešća na Mundijalu.

Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Nmeča je načeo Kurasao u petom minutu, a mogli su Nijemci do još nekog gola, ali su bili neprecizni u završnicama akcija.

Uslijedio je šok, Kurasao je hrabro napao i u 21. minutu preko Komese došao do izjednačenja!

Pogledajte gol Kurasaa!

Ipak, Nijemci su se oporavili od šokantnog izjednačenja i do kraja prvog poluvremena postigli još dva gola.