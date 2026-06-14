logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijeli svijet je u čudu! Ovako je Kurasao šokirao Nijemce u Hjustonu! (VIDEO) 1

Cijeli svijet je u čudu! Ovako je Kurasao šokirao Nijemce u Hjustonu! (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
1

Kurasao postigao prvi gol u istoriji učešća na Mundijalu.

Gol Kurasaa protiv Njemačke VIDEO Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Moćno je Njemačka ušla u duel protiv Kurasaa, u meču grupe "E" na Mundijalu.

Nmeča je načeo Kurasao u petom minutu, a mogli su Nijemci do još nekog gola, ali su bili neprecizni u završnicama akcija.

Uslijedio je šok, Kurasao je hrabro napao i u 21. minutu preko Komese došao do izjednačenja!

Pogledajte gol Kurasaa!

Ipak, Nijemci su se oporavili od šokantnog izjednačenja i do kraja prvog poluvremena postigli još dva gola.

Ne propustite

Tagovi

Mundijal 2026 Njemačka Kurasao

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Bravo Kurasao! Draži mi je ovaj vaš 1 gol nego njemačkih 100!!!! Uskoro će u njemackoj ekipi igrati NGO trandže.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC