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"Zmajevi" stigli u svoju bazu na Mundijalu!

"Zmajevi" stigli u svoju bazu na Mundijalu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Selekcija BIH do kraja prvenstva boraviće u Solt Lejk Sitiju.

Reprezentacija BIH stigla u Solt Lejk Siti Izvor: Facebook/Nogometni savez BIH

Reprezentacija BIH upisala je remi na startu Svjetskog prvenstva, a sada se okreće narednim obavezama na Mundijalu.

"Zmajevi“ su napustili Toronto, gdje su igrali protiv Kanade, i stigli u Solt Lejk Siti koji će biti njihova baza tokom Svjetskog prvenstva.

Podsjetimo, izabranici Sergeja Barbareza su u Toronto stigli iz Sent Luisa, koji je bio njihova prva stanica na američkom tlu i gdje su odigrali posljednji pripremni meč protiv Paname.

Selekcija BIH smještena je u hotelu „Asher Adams“ a treniraće na stadionu RSL.

Već u srijedu "zmajevi" će napustiti bazu i uputiti se u Los Anđeles, gdje će igrati drugu utakmicu na Mundijala, duel protiv Švajcarske.

Tagovi

Mundijal 2026 zmajevi fudbal

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