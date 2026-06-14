"Zmajevi" stigli u svoju bazu na Mundijalu!

Selekcija BIH do kraja prvenstva boraviće u Solt Lejk Sitiju.

Izvor: Facebook/Nogometni savez BIH

Reprezentacija BIH upisala je remi na startu Svjetskog prvenstva, a sada se okreće narednim obavezama na Mundijalu.

"Zmajevi“ su napustili Toronto, gdje su igrali protiv Kanade, i stigli u Solt Lejk Siti koji će biti njihova baza tokom Svjetskog prvenstva.

Podsjetimo, izabranici Sergeja Barbareza su u Toronto stigli iz Sent Luisa, koji je bio njihova prva stanica na američkom tlu i gdje su odigrali posljednji pripremni meč protiv Paname.

Selekcija BIH smještena je u hotelu „Asher Adams“ a treniraće na stadionu RSL.

Već u srijedu "zmajevi" će napustiti bazu i uputiti se u Los Anđeles, gdje će igrati drugu utakmicu na Mundijala, duel protiv Švajcarske.