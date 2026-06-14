Selekcija BIH do kraja prvenstva boraviće u Solt Lejk Sitiju.
Reprezentacija BIH upisala je remi na startu Svjetskog prvenstva, a sada se okreće narednim obavezama na Mundijalu.
"Zmajevi“ su napustili Toronto, gdje su igrali protiv Kanade, i stigli u Solt Lejk Siti koji će biti njihova baza tokom Svjetskog prvenstva.
Podsjetimo, izabranici Sergeja Barbareza su u Toronto stigli iz Sent Luisa, koji je bio njihova prva stanica na američkom tlu i gdje su odigrali posljednji pripremni meč protiv Paname.
Selekcija BIH smještena je u hotelu „Asher Adams“ a treniraće na stadionu RSL.
Već u srijedu "zmajevi" će napustiti bazu i uputiti se u Los Anđeles, gdje će igrati drugu utakmicu na Mundijala, duel protiv Švajcarske.
"Zmajevi" stigli u svoju bazu na Mundijalu!