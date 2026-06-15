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Nijemci na Svjetskom prvenstvu pokazali novo čudo: Bajern ga već kaparisao, upravo broji milione

Nijemci na Svjetskom prvenstvu pokazali novo čudo: Bajern ga već kaparisao, upravo broji milione

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Natanijel Braun je nova velika stvar njemačkog fudbala

Natanijel Braun je nova velika stvar njemačkog fudbala Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Lijevi bek reprezentacije Njemačke Natanijel Braun (22) zablistao je u ubjedljivoj pobjedi protiv Kurasaa na Svjetskom prvenstvu u Americi (7:1) i upoznao svijet sa svojim kvalitetima. Fudbaler Ajntrahta je golom i asistencijom nagovijestio šta sve može, a sve to uoči izvjesnog transfera u Bajern.

Poznati italijanski insajder Fabricio Romano objavio je u nedjelju uveče da su pregovori o njegovom prelasku u Minhen uveliko u toku i da je pitanje trenutka kada će Braun preći za 55 miliona u najveći njemački klub.

Braun ima tako važnu ulogu u Njemačkoj da izvodi kornere, pa je izveo i onaj kojim je defanzac Niko Šloterbek vratio "pancerima" vođstvo 2:1 udarcem glavom u 38. minutu. U drugom dijelu meča, selektor Julijan Nagelsman zadržao je Brauna u igri do kraja i on mu je na to povjerenje uzvratio golom. Sjajno ga je rezervista Denis Undav proigrao u kaznenom prostoru i iz okreta mu omogućio da u 68. minutu uveliča svoj nastup golom. Braun je šutirao iz prve i rutinski savladao golmana Kurasaa Eloja Ruma.

Otac mu Amerikanac

Braun je rođen 16. juna 2003. godine u Ambergu u Njemačkoj, ponikao je u Kimersbruku, Regensburgu i Nirnbergu, a u Ajntraht je prešao 2024. "A" reprezentativac je od prošle godine.

S obzirom na to da mu je otac Amerikanac, a majka Njemica, imao je opciju da nastupa i za Sjedinjene Države, ali to očigledno nije ni dolazilo u obzir, dok je bio i mladi reprezentativac Njemačke.

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Tagovi

Mundijal 2026 Natanijel Braun Njemačka

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