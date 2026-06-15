Ekvador je doživio šokantan poraz od Obale Slonovače na Svjetskom prvenstvu, uprkos statusu favorita iz sjenke.
U praktično svim najavama Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi ponavljala se ista rečenica - Ekvador je proglašavan za "favorita iz sjenke koji bi mogao da pomuti šanse onim najvećima", međutim kao i mnogo puta do sada pokazalo se koliko takve stvari mogu da budu samo kontraproduktivne.
Obala Slonovače nije mnogo marila za takve prognoze i prethodne noći u Filadelfiji je došla do pobjede nad Ekvadorom 1:0 (1:0) i to u 90. minutu preko Amada Dijaloa, fudbalera Mančester junajteda.
I vi ste favoriti iz sjenke? Pala najveća "pljuska" do sada na Svjetskom prvenstvu
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Amad Dijalo
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Popadali su u tom trenutku Ekvadorci na travu, znali su da je ovo poraz koji može da odredi njihovu dalju sudbinu na Svjetskom prvenstvu, svjesni i činjenice da je niz pobjeda koji ih je doveo u situaciju da dobijaju laskave nadimke upravo okočnan na najbolniji mogući način.
Još od 2024. godine Ekvador nije izgubio, vezao je 19 utakmica bez poraza, ali kako to već biva na Mundijalima - tu sve pada u vodu i zaboravlja se apsolutno sve što ste uradili do tada.
Ecuador lose for the first time since 2024.— StatMuse FC (@statmusefc)June 15, 2026
They were unbeaten in 19 straight matches.pic.twitter.com/F80OZPQ3jK
Tako je ekipa koja u odbrani ima dvojicu finalista Lige šampiona - Pjera Inkapijea iz Arsenala i još Viliijama Pača iz Pari Sen Žermena - pokazala da se ništa ne dešava "na papiru". Uzalud je i jedan od najskupljih igrača svih vremena (Moizes Kaisedo iz Čelsija, 130 miliona), kada doživite ovakav šok od Obale Slonovače koja nije došla s velikim očekivanjima na SP.
Sada predstoji velika borba za izlazak iz grupe "E" makar kao trećeplasirani:
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