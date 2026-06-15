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I vi ste favoriti iz sjenke? Pala najveća "pljuska" do sada na Svjetskom prvenstvu

I vi ste favoriti iz sjenke? Pala najveća "pljuska" do sada na Svjetskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ekvador je doživio šokantan poraz od Obale Slonovače na Svjetskom prvenstvu, uprkos statusu favorita iz sjenke.

Oblaa Slonovače deklasirala Ekvador koji je bio favorit iz sjenke Izvor: Andre Ricardo / Zuma Press / Profimedia

U praktično svim najavama Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi ponavljala se ista rečenica - Ekvador je proglašavan za "favorita iz sjenke koji bi mogao da pomuti šanse onim najvećima", međutim kao i mnogo puta do sada pokazalo se koliko takve stvari mogu da budu samo kontraproduktivne.

Obala Slonovače nije mnogo marila za takve prognoze i prethodne noći u Filadelfiji je došla do pobjede nad Ekvadorom 1:0 (1:0) i to u 90. minutu preko Amada Dijaloa, fudbalera Mančester junajteda.

Popadali su u tom trenutku Ekvadorci na travu, znali su da je ovo poraz koji može da odredi njihovu dalju sudbinu na Svjetskom prvenstvu, svjesni i činjenice da je niz pobjeda koji ih je doveo u situaciju da dobijaju laskave nadimke upravo okočnan na najbolniji mogući način.

Amad Dijalo gol na Obala Slonovače Ekvador
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Još od 2024. godine Ekvador nije izgubio, vezao je 19 utakmica bez poraza, ali kako to već biva na Mundijalima - tu sve pada u vodu i zaboravlja se apsolutno sve što ste uradili do tada.


Tako je ekipa koja u odbrani ima dvojicu finalista Lige šampiona - Pjera Inkapijea iz Arsenala i još Viliijama Pača iz Pari Sen Žermena - pokazala da se ništa ne dešava "na papiru". Uzalud je i jedan od najskupljih igrača svih vremena (Moizes Kaisedo iz Čelsija, 130 miliona), kada doživite ovakav šok od Obale Slonovače koja nije došla s velikim očekivanjima na SP.

Sada predstoji velika borba za izlazak iz grupe "E" makar kao trećeplasirani:



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Tagovi

Mundijal 2026 Ekvador Obala Slonovače

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