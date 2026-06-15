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Razbio svoju zemlju, pa molio za oproštaj: Usred noći pukla petarda na Svjetskom prvenstvu

Razbio svoju zemlju, pa molio za oproštaj: Usred noći pukla petarda na Svjetskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Švedska je na Svjetskom prvenstvu demolirala Tunis rezultatom 5:1, a junak meča bio je Jasin Ajari, koji se izvinio rodnoj zemlji.

Švedska pobijedila Tunis 5:1 Izvor: Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia

Švedska je bila favorit protiv Tunisa, ali malo ko je očekivao da će skandinavska reprezentacija - koja nije bila naročito ubjedljiva u kvalifikacija - demolirati ekipu sa sjevera Afrike. Na kraju u Montereju smo vidjeli i "petardu", odnosno Švedska je pobijedila Tunis 5:1 (2:1) na Svjetskom prvenstvu.

Junak meča za Šveđane bio je Jasnin Ajari, fudbaler porijeklom iz Tunisa, koji je postigao dva gola protiv zemlje iz koje potiče. Pogodio je za početak u 7. minutu i za kraj u 97. minutu - zbog čega je morao da se izvini.

Njegovi roditelji su porijeklom iz Tunisa i Maroka, ali se Jasin Ajari rodio u Solni (Švedska), gdje je i zaigrao fudbal. Imao je ideju da igra za Tunis kada su ga pozvali, ali ga je otac savjetovao da izabere Švedsku - pošto je to zemlja koja mu je pomogla da se fudbalski razvije i vrijeme je da joj vrati. Sa dva gola na Svjetskom prvenstvu, fudbaler Brajtona je u tome već uspio.

Inače, za Švedsku su pogađali i Aleksander Isak u 30. minutu i Viktor Đekereš u 59. minutu, odnosno Matijas Svanberg u 84, samo nekoliko sekundi po ulasku. 

Švedska - Tunis 5:1
Izvor: TV Arena sport

Za slabašni Tunis koji je malo pokazao jedini pogodak dao je Kamil Rekik u 43. minutu.

Pogledajte tabelu grupe F:



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Mundijal 2026 Švedska Tunis

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