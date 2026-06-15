logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potez Mundijala: Krenula tuča, a onda je vezista od 100.000.000 uradio najljepšu stvar turnira

Potez Mundijala: Krenula tuča, a onda je vezista od 100.000.000 uradio najljepšu stvar turnira

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Mozes Kaisedo je pokazao fer-plej i na sjajan način je spriječio da se razvije tuča na meču Ekvadora i Obale Slonovače.

Mozes Kaisedo spriječio tuču Izvor: X/@Worldcuphive

Ekvador, koji je na Svjetsko prvenstvo došao sa pretencioznim pričama o tome da su favoriti iz sjenke, poražen je od Obale Slonovače 1:0, a osim strijelca gola Diomandea glavna zvijezda ovog meča bio je Mozes Kaisedo.

Sve je počelo u 20. minutu kada je zbog novog pravila morao da čeka da uđe na teren i divljao je pored aut-linije. Potom smo vidjeli kako je slao poljupce rivalu Sekou Fofani, pogledajte i kako:

Ipak, iako je tim potezima naljutio rivale i neutralne navijače, oduševio je javnost kada se našao u duelu sa Hristom Inao Oulaijem, vezistom Trabzonspora.

Probao je da mu uzme loptu kada je pao vezista Obale Slonovače i skoro da je pao na njega. To je Oulaji procijenio kao napad, pa je krenuo na vezistu Čelsija. Uhvatio ga je za dres, a kada je to vidio reprezentativac Ekvadora, riješio je da smiri strasti. On je zagrlio svog rivala i ovako se sve završilo:

Nakon pobjede Obale Slonovače, u prvom meču stvari u grupi E izgledaju tako da je Njemačka prva sa tri boda, Obala Slonovače je druga, a Ekvador treći, dok je Kurasao na dnu poslije poraza 1:7. Afrikanci imaju šanse da prođu dalje pobjedom nad Kurasaom u naredom meču, dok će Ekvador poslije ovog poraza morati da se "vadi" protiv Nijemaca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Obala Slonovače Ekvador

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC