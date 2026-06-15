Potez Mundijala: Krenula tuča, a onda je vezista od 100.000.000 uradio najljepšu stvar turnira

Mozes Kaisedo je pokazao fer-plej i na sjajan način je spriječio da se razvije tuča na meču Ekvadora i Obale Slonovače.
Ekvador, koji je na Svjetsko prvenstvo došao sa pretencioznim pričama o tome da su favoriti iz sjenke, poražen je od Obale Slonovače 1:0, a osim strijelca gola Diomandea glavna zvijezda ovog meča bio je Mozes Kaisedo.
Sve je počelo u 20. minutu kada je zbog novog pravila morao da čeka da uđe na teren i divljao je pored aut-linije. Potom smo vidjeli kako je slao poljupce rivalu Sekou Fofani, pogledajte i kako:
MOISES CAICEDO JUST BLEW SEKO FOFANA A KISS pic.twitter.com/QeVt0bLAaZ— Men in Blazers (@MenInBlazers)June 14, 2026
Ipak, iako je tim potezima naljutio rivale i neutralne navijače, oduševio je javnost kada se našao u duelu sa Hristom Inao Oulaijem, vezistom Trabzonspora.
Probao je da mu uzme loptu kada je pao vezista Obale Slonovače i skoro da je pao na njega. To je Oulaji procijenio kao napad, pa je krenuo na vezistu Čelsija. Uhvatio ga je za dres, a kada je to vidio reprezentativac Ekvadora, riješio je da smiri strasti. On je zagrlio svog rivala i ovako se sve završilo:
Moment Inao Oulai got angry at Caicedo for playing recklessly and wanted to fight— Kara (@UTDKarra)June 15, 2026
But then this beautiful gesture from Caicedo completely melted his heart. The two players calmed down, spoke to each other, and apologized. This is the World Cup ❤️pic.twitter.com/zmpzxbOaoOhttps://t.co/efJW7hqArg
Nakon pobjede Obale Slonovače, u prvom meču stvari u grupi E izgledaju tako da je Njemačka prva sa tri boda, Obala Slonovače je druga, a Ekvador treći, dok je Kurasao na dnu poslije poraza 1:7. Afrikanci imaju šanse da prođu dalje pobjedom nad Kurasaom u naredom meču, dok će Ekvador poslije ovog poraza morati da se "vadi" protiv Nijemaca.
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Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Amad Dijalo
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador