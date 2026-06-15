logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dosad neviđeno: Zašto su Nijemci grlili svoje protivnike na terenu?

Dosad neviđeno: Zašto su Nijemci grlili svoje protivnike na terenu?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentativci Njemačke i Kurasaa priredili lijepu sliku poslije međusobne utakmice na Svjetskom prvenstvu u SAD

Fudbaleri Njemačke i Kurasaa se grle Izvor: CHRISTIAN CHARISIUS / AFP / Profimedia

Pojedini reprezentativci Njemačke i Kurasaa zagrlili su se i pomolili Bogu poslije međusobne utakmice svojih timova na Svjetskom prvenstvu.

Neobična scena na stadionu u Hjustonu iznenadila je mnoge, pa su novinari poslije meča pitali igrače Njemačke kako je došlo do tog zagrljaja sa protivnikom. Džonatan Ta i Feliks Nmeča objasnili su da je sve bilo spontano i jednostavno.

"Na terenu smo protivnici, a poslije utakmice svi smo hrišćani i braća. Zajedno smo se kratko pomolili jer smo i dalje veoma zahvalni", rekao je 25-godišnjak.

Njemačka je deklasirala borbeni Kurasao 7:1 i napravila raspucanu uvertiru u Svjetsko prvenstvo, na kojem je čekaju mnogo ozbiljniji izazovi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Njemačka Kurasao

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC