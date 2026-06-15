Dosad neviđeno: Zašto su Nijemci grlili svoje protivnike na terenu?

Reprezentativci Njemačke i Kurasaa priredili lijepu sliku poslije međusobne utakmice na Svjetskom prvenstvu u SAD

Izvor: CHRISTIAN CHARISIUS / AFP / Profimedia

Pojedini reprezentativci Njemačke i Kurasaa zagrlili su se i pomolili Bogu poslije međusobne utakmice svojih timova na Svjetskom prvenstvu.

Neobična scena na stadionu u Hjustonu iznenadila je mnoge, pa su novinari poslije meča pitali igrače Njemačke kako je došlo do tog zagrljaja sa protivnikom. Džonatan Ta i Feliks Nmeča objasnili su da je sve bilo spontano i jednostavno.

"Na terenu smo protivnici, a poslije utakmice svi smo hrišćani i braća. Zajedno smo se kratko pomolili jer smo i dalje veoma zahvalni", rekao je 25-godišnjak.

Njemačka je deklasirala borbeni Kurasao 7:1 i napravila raspucanu uvertiru u Svjetsko prvenstvo, na kojem je čekaju mnogo ozbiljniji izazovi.