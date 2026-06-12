Zlatan Ibrahimović uvrijedio cijelu BiH: Ove riječi pred Svjetsko prvenstvo mu neće oprostiti

Ibrahimović je rekao da je njegovo porijeklo iz Hrvatske i da će zbog toga navijati za "vatrene", dok je Bosnu i Hercegovinu potpuno zaboravio i već su to počeli da mu zamjeraju na društvenim mrežama.

Izvor: Twitter/@FOXSports

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović bio je gost na televiziji "Foks" pred početak Svjetskog prvenstva u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi i upitan je koja grupa mu djeluje najzanimljivije od svih, pa je bez mnogo uvijanja izabrao "L" - možda i najjaču na čitavom turniru.

U njoj su smješteni Engleska, Hrvatska, Panama i Gana, a potom je Ibrahimović objasnio da mu se dopada zbog toga što ima i "porijeklo iz Hrvatske", dok se s druge strane nije osvrnuo na Bosnu i Hercegovinu - odakle mu je rodom otac Šefik.

"Biram grupu L. Tu je Engleska...", rekao je Ibrahimović citiravši sada već čuveni slogan "Vraća se kući": "Hm, da vidimo... Tu je i Hrvatska, a imam i neke korijene iz Hrvatske, tako da navijam za njih na ovom turniru. Zatim imamo tu velike talente, pa da vidimo šta mogu da pokažu."

Zlatan Ibrahimović when asked which World Cup group excites him the most:



"Group L. I have some roots from Croatia, so I'm supporting them in this tournament."pic.twitter.com/dKaLVIIguG — TheCroatian (@TheCroatian_)June 11, 2026



Ocijenio je da ove dvije reprezentacije imaju daleko najveće šanse da prođu dalje, dok napominje da Gana može takođe da se nada iznenađenju.

"Nažalost, u ovoj grupi je i Panama, ali mislim da će biti džak za udaranje dok se Engleska i Hrvatska budu borile za prvo mjesto. Gana bi mogla da im pomrsi račune i uzme poneki bod, ali ne vidim da Panama može da uradi nešto značajnije", dodao je Zlatan u analizi u kojoj je učestvovao i Tjeri Anri, kome je žena inače iz BiH.

BiH je u grupi sa Kanadom, Katarom i Švajcarskom.

Inače, nije dugo trebalo da se njegova izjava "zavrti" na društvenim mrežama i odmah su počela prepucavanja. "Zar nije iz BiH?", "Uradiće sve samo da zaboravi da mu je otac Bošnjak", "Majka mu je iz Hrvatske i poštuje majku, ali poštuj i svog oca onda iz BiH", samo su neki od komentara, s tim da je u njima bilo daleko više psovki nego što bismo željeli da prenosimo i to dovoljno govori koliko je to osjetljiva tema.

Kako se izjašnjava Zlatan Ibrahimović?

Vidi opis Zlatan Ibrahimović uvrijedio cijelu BiH: Ove riječi pred Svjetsko prvenstvo mu neće oprostiti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 16 / 16

Zlatanova majka Jurka je Hrvatica, katolikinja, dok je otac Šefik porijeklom iz okoline Bijeljine, inače musliman. Iako njih dvoje nisu bili naročito dugo u braku, Zlatan je imao iz prve ruke priliku da vidi kako izgleda multukulturalna porodica, ali na kraju ipak je odlučio da bude "svoj".

"Ponosan sam i srećan što mogu predstavljati Švedsku gdje god da idem po svijetu i što sam Šveđanin. Kada pokažem Švedsku na karti, svi znaju gdje se nalazi. Presrećan sam zbog toga", kazao je Ibrahimović.

Interesantno je da je Ibrahimović na početku karijere "skinuo" prezime sa dresa, odlučio je da mu piše samo Zlatan (kako ga i zovu uglavnom širom engleskog govornog područja), ali je u razgovoru sa ocem shvatio da griješi. I od njega je dobio lekciju o porijeklu, da ne zaboravi odakle potiče - iako je rođen u Malmeu i bio je reprezentativac Švedske.

"Moj Zlatan je Bošnjak jer sam i ja Bošnjak, i to onaj s dna kace...", kazao je ponosni otac Šefik prije nekoliko godina koji je rekao da su mu se smučile priče da su njih dvojica u lošim odnosima: "Zarekao sam se da više ne demantujem bilo kakve napise o Zlatanu! Sav ovaj materijal koji imam u mom stanu poslužiće i za snimanje filma."