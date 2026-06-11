Vico Zeljković doputovao u Toronto na prvi meč BiH na Mundijalu: "Vjerujem u karakter stručnog štaba i igrača"

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković doputovao je u Toronto gdje će u petak uveče "zmajevi" odigrati prvi meč na predstojećem Mundijalu protiv jednog od domaćina, selekcije Kanade.

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Za selekciju BiH, Svjetsko prvenstvo počinje u petak od 21 čas utakmicom protiv Kanade na stadionu u Torontu.

A u taj kanadski grad doputovao je i prvi čovjek bh. fudbala Vico Zeljković.

"Večeras sam stigao u Toronto kako bih bio uz reprezentaciju na početku nastupa na Svjetskom prvenstvu. Iza ekipe su dani rada, priprema i prilagođavanja, a sada slijedi ono zbog čega smo svi ovdje. Vjerujem u stručni štab i igrače, njihov karakter, zajedništvo i odnos koji ih je doveo među najbolje. Želim im mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u utakmicama koje dolaze. Siguran sam da će ostaviti zadnji atom snage i učiniti sve da obraduju navijače koji će biti uz njih - kako na tribinama, tako i hiljadama kilometara daleko. Srećno, momci", napisao je Zeljković na društvenim mrežama.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će osim duela sa Kanađanima u grupi "B", igrati još protiv selekcija Švajcarske i Katara.

Evo rasporeda mečeva:

12. jun u 21.00 (četvrtak): Kanada - Bosna i Hercegovina (Toronto)

18. jun u 21.00 (petak): Švajcarska - Bosna i Hercegovina (Los Anđeles)

24. jun u 21.00 (sreda): Bosna i Hercegovina - Katar (Sijetl)

Sergej Barbarez, selektor BiH je na Mundijal poveo sljedeće igrače:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Mladen Jurkas

Odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević,

Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko

(MONDO)