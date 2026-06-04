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Vico Zeljković otkrio detalje o finansiranju i izgradnji Nacionalnog stadiona u Zenici

Vico Zeljković otkrio detalje o finansiranju i izgradnji Nacionalnog stadiona u Zenici

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Predsjednik Fudbalskog saveza BiH istakao da, osim Nacionalnog stadiona, u Savezu planiraju i unapređenje stadionske infrastrukture na stadionima na Koševu i Grbavici, te Tuzli, Banjaluci i Mostaru.

Vico Zeljković Izvor: Facebook/Vico Zeljković

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković danas je u Vladi Zeničko-dobojskog kantona razgovarao sa premijerom Nezirom Pivićem i ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirzom Mušijom o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za budućnost fudbala u Bosni i Hercegovini - izgradnji Nacionalnog stadiona u Zenici.

"Dogovorili smo zajedničko finansiranje izrade glavnog projekta, čime pravimo posljednji veliki korak ka početku realizacije. Model finansiranja same izgradnje predstavićemo nakon završetka Svjetskog prvenstva", poručio je prvi čovjek bh. saveza.

Kako je naglasio, cilj svih je da se zajedničkim snagama dođe do modernog zdanja, koje bi zadovoljilo stroge UEFA i FIFA kriterijume.

"Naš cilj je moderan nacionalni stadion, izgrađen prema najvišim UEFA i FIFA standardima, koji će reprezentaciji omogućiti vrhunske uslove, a navijačima iskustvo kakvo zaslužuju. Pored ovog projekta, paralelno planiramo da radimo i na unapređenju stadionske infrastrukture na stadionima na Koševu i Grbavici, te Tuzli, Banjaluci i Mostaru", dodao je Zeljković.

Podsjetimo, BiH će ovog ljeta po drugi put u istoriji učestvovati na Svjetskom prvenstvu, a poslije turnira u SAD, Kanadi i Meksiku očekuju se ubrzani radovi na projektovanju i izgradnji Nacionalnog stadiona u Zenici.

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Tagovi

Vico Zeljković Fudbalski savez BiH Nacionalni stadion

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