Vico Zeljković predvodio delegaciju FS BiH na 76. FIFA Kongresu u Vankuveru

Autor Nebojša Šatara
U kanadskom Vankuveru u četvrtak je održan 76. FIFA Kongres, kojem su prisustvovali predstavnici svih članica Svjetske fudbalske federacije.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Delegaciju Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine predstavljali su predsjednik Vico Zeljković, generalni sekretar Adnan Džemidžić i savjetnik predsjednika Marko Miličić, prenio je sajt Saveza.

Kongres je započeo pozdravnim obraćanjem i formalnim procedurama, uključujući utvrđivanje kvoruma, imenovanje verifikatora zapisnika, te usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog, 75. Kongresa održanog u Asunsionu.

U nastavku zasjedanja, delegati su razmatrali i usvojili godišnje izvještaje za 2025. godinu, uključujući finansijske izvještaje i izvještaj revizora. Usvojen je i budžet za naredni ciklus 2027–2030. Takođe, diskutovano je o prijedlozima koje su u predviđenom roku dostavile članice i Vijeće FIFA, kao i o aktuelnim inicijativama, uključujući globalnu borbu protiv rasizma.

Kongres je zaključen obraćanjem predsjednika FIFA Đanija Infantina, uz potvrdu da će 77. FIFA Kongres biti održan 20.03.2027. godine u Rabatu (Maroko).

