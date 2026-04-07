Vico Zeljković: "Zmajevi" imaju uslove kao Nijemci ili Francuzi, želimo nastavak dobrih rezultata

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković rekao je da želi da "zmajevi" nastave sa dobrim rezultatima i da plasman na Svjetsko prvenstvo ne bude izolovan slučaj.

On je ocijenio da je plasmanom na Mundijal napravljen veliki rezultat i ispisana istorija.

"Kada uzmemo u obzir kako se sve odvijalo u prethodnom periodu, kakvi su bili izazovi, možemo biti zaista zadovoljni onim što smo napravili", rekao je Zeljković.

On je ocijenio da je plasiranje na Svjetsko prvenstvo rezultat timskog rada u prethodnom periodu, te da se mogla osjetiti dobra atmosfera između igrača, stučnog štaba i Fudbalskog saveza BiH koji je dao povjerenje stručnom štabu.

"Nije sve od početka izgledalo baš tako dobro i jednostavno i morala se imati kompletna vizija i ideja kako doći do ovakvog rezulata. Dakle, ovo sigurno nije slučajnost, već jasan plan koji smo postavili i pravac kojim smo se kretali", rekao je Zeljković za ATV.

Prema njegovim riječima, ključ uspjeha je dobra atmosfera, ali i povjerenje Saveza prema stručnom štabu za koji se vidjelo da rade dobar posao, iako je bilo i teških i visokih poraza.

On je naveo da sada, kada su postavili dobre temelje, ima prostora za dalji razvoj i napredak.

Zeljković je dodao da bh. reprezentativci imaju uslove na nivou najvećih reprezentacija, poput Francuske i Njemačke.

Govoreći o ciljevima Saveza, Zeljković je naveo da žele nastaviti sa dobrim rezultatima i da plasman na Svjetsko prvenstvo ne bude izolovan slučaj, već da se naprave iskoraci i u sljedećim kvalifikacijama, prije svega za Evropsko prvenstvo.

(Srna)