Đoković na ručku sa Čeferinom! Zeljković ugostio najboljeg tenisera svijeta i prvog čovjeka UEFA!

Goran Arbutina
Predsjednik FSBIH ugostio najboljeg tenisera svijeta, predsjednika UEFA, njegove saradnike, kao i predsjednika Fudbalskog saveza Italije.

Novak Đoković na ručku sa Čeferinom i Zeljkovićem Izvor: Facebook/Vico Zeljković

Novak Đoković stigao je u Zenicu gdje će večeras pratiti istorijski meč baraža između reprezentacija BIH i Italije.

Najbolji teniser u ponedjeljak je iskoristio priliku da još jednom posjeti Visoko i svog prijatelja Semira Osmanagića, a danas je u Zenici gost predsjednika Fusbalskog saveza BIH, Vice Zeljkovića.

Prvi čovjek bh. fudbala organizovao je ručak i ugostio Novaka Đokovića, ali i prvog čovjeka UEFA, Aleksandera Čeferina. Tu su bili i zamjenici generalnog sekretara UEFA, Zoran Laković i Đorđo Marketi, kao i predsjednik FS Italije Gabrijele Gravina.

"Uvijek je zadovoljstvo ugostiti prijatelje fudbala, a posebno predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina, koji je večeras u Zenici kako bi ispratio finalnu utakmicu baraža za Svjetsko prvenstvo.

Tokom dana smo imali priliku da u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi razgovaramo o brojnim temama važnim za razvoj fudbala, kako u našoj zemlji, tako i na evropskom nivou. Posebno mi je drago što su ovom susretu prisustvovali i zamjenici generalnog sekretara UEFA-e Zoran Laković i Đorđo Marketi, predsjednik Fudbalskog saveza Italije Gabrijele Gravina, kao i Novak Đoković, jedan od najvećih sportista svih vremena.

Izvor: Facebook/Vico Zeljković

Ovakvi susreti potvrđuju da je bh. fudbal sve više prepoznat i cijenjen, te nam daju dodatni motiv da nastavimo raditi još jače i posvećenije u periodu koji dolazi", objavio je predsjednik FSBIH na fejsbuku.

Reprezentacija BIH od 20.45 časova igra finale baraža protiv Italije, koja je, kao i "zmajevi", posljednji put na Mundijalu učestvovala 2014. godine.

Selekcija Sergeja Barbareza pokušaće da skine "prokletstvo baraža" i iz šestog pokušaja kroz baraž pokušati da se plasira na veliko takmičenje.

