Novak Đoković dolazi u Zenicu: Najbolji teniser gledaće duel BiH - Italija

Najbolji teniser svih vremena biće na tribinama "Bilinog polja" u utorak.

Baraž meč između BiH i Italije privlači mnogo pažnje. Pobjednik susreta na stadionu "Bilino polje" izboriće plasman na Mundijal 2026, a odlučujući meč kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo uživo će pratiti i Novak Đoković.

Iz izvora bliskih Fudbalskom savezu BiH potvrđeno je za Klix da će najbolji teniser svih vremena sa tribina zeničkog stadiona pratiti duel BiH i Italije.

Nedavno je Đoković na svom Instagram profilu podržao Edina Džeku i "zmajeve", a sada će imati priliku uživo da isprati njihov duel sa "azurima".

Podsjetimo, dolazak na "Bilino polje" najavila su brojna poznata imena, među kojima su predsjednik UEFA Aleksander Čeferin, atraktivna italijanska novinarka Dileta Leota, zatim Zdravko Mamić i brojni drugi.

BiH i Italija igraće u utorak u Zenici od 20.45.