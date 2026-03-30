Dileta Leota dolazi na "Bilino polje" (FOTO)

Fudbalska reprezentacija Italije u utorak uveče gostuje u Bosni i Hercegovini (20.45) u finalu baraža za plasman na Mundijal predstojećeg ljeta u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: Franco Romano / Alamy / Profimedia

Zajedno sa "azurima" na zeničkom "Bilinom polju" dolazi i poznata televizijska voditeljica Dileta Leota, koja privlači veliku pažnju gdje god da se pojavi, a nema sumnje da će tako biti i u Zenici.

Leota (34) od 2019. godine radi kao novinarka za DAZN i radi prenose Serije A, a ranije je bila angažovana na raznim TV emisijama.

Od juna 2024. godine je udata za njemačkog golmana Lorisa Kariusa, koji je saigrač reprezentativaca BiH Edina Džeke i Nikole Katića u Šalkeu.

