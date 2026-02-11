logo
Trener Juventusa se obratio Dileti Leoti: "Želim kontakt i poljubac s tobom"

Trener Juventusa se obratio Dileti Leoti: "Želim kontakt i poljubac s tobom"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Neprimjerene riječi Lućana Spaletija, trenera Juventusa, koji je na ružan način komunicirao sa novinarkama u Italiji. Dileta Leota zanijemila zbog njegovih riječi.

dileti leoti trener Juventusa rekao da zeli poljubac Izvor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia / www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener Juventusa Lućano Spaleti uputio je neprimjeren komentar najpoznatijoj sportskoj novinarki Dileti Leoti poslije remija sa Lacijom (2:2). U pokušaju da objasni da je nezadovoljan sudijskim kriterijumom, Spaleti je prvo bio neprijatan prema reporterki koja ga je intervjuisala, da bi potom samo sebe "zakopao" kada se obratio njenoj koleginici koja je bila u studiju.


"Pravila su trenutno rigidna, a ta rigidnost je po mom mišljenju problem. Ako niko i ne primijeti da je lopta pogodila ruku, pa ko je onda oštećen? Analitičari stalno govore 'bilo je kontakta', ali to ne znači ništa, zar ne? Mogu li vas poljubiti?", rekao je Spaleti potom novinarki i odmah joj se približio i poljubio je u obraz, pokušavajući tako da demonstrira svoju teoriju sa utakmice: "Evo, ovo je kontakt."

Dok je novinarka gledala zbunjeno, Spaleti se obratio i Dileti Leoti koja je sjedila u studiju, odnosno ona ga je pozvala da im se pridruži: "Dogovoreno, ali želim 'kontakt' i poljubac i s tobom", rekao je Spaletti, a u studiju je nastala neprijatna tišina koja sve govori.

Italijanski mediji osudili su inače njegov nastup nazvavši njegov gest i poruke prema novinarkama "krajnje neprimjerenim i nepristojnim", dok će najvjerovatnije proći bez kazne ako se izvini za propust.

Inače, Dileta Leota je trenutno trudna i čeka drugo dijete sa Lorisom Karijusom, golmanom Šalkea.

Situacija u Juventusu, uprkos remiju sa Lacijom, zapravo je vrlo korektna od dolaska Lućana Spaletija i "stara dama" trenutno zauzima četvrto mjesto na tabeli sa 12 bodova manje od Intera, ali je svakako cilj za ovu sezonu da se obezbijedi učešće u Ligi šampiona, dok od ljeta kreće rekonstrukcija bez Dušana Vlahovića.

(MONDO)

Tagovi

Dileta Leota Lućano Spaleti Juventus

