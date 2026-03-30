"Da cijelom svijetu je***o mater": Zdravko Mamić povisio ton i potvrdio da dolazi u Zenicu na stadion

Bosna i Hercegovina dočekaće Italiju u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo. Meč se igra u Zenici (31. marta u 20.45 časova), a uoči tog meča se oglasio Zdravko Mamić. Kontroverzni bivši predsjednik Dinama iz Zagreba bio je vidno ljut i iznerviran zbog pojedinaca.

"Ne mogu da vjerujem da bilo ko u ovoj državi može da ne navija za Bosnu i Hercegovinu. To je patologija i moramo da izađemo iz toga. Ne znam zašto se čudimo da Zdravko Mamić koji je porijeklom iz BiH navija za Bosnu", rekao je Mamić novinaru Sabahudinu Topalbećireviću.

Potvrdio je da će se i on naći na stadionu i da će svim srcem navijati za Edina Džeku i saigrače.

"Biću u Zenici u prvim redovima, ogrnuću zastavu ili šal i zdušno ću navijati za BiH. Vrijeme je da izađemo iz toga. To je bezobrazno, nenormalno, da ima čovjek koji ima bilo koji dokument Bosne i Hercegovine i da kaže da ne navija za reprezentaciju. Navijaj za koga hoćeš, ali svi koji živimo ovdje, koji smo rođeni ovdje, da navijamo i da se radujemo uspjehu Bosne i Hercegovine. Cijeloj Bosni želim da zajedno slavimo i da cijelom svijetu je**mo mater", zaključio je Mamić.