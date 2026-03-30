Sergej Barbarez pred Italiju: "Ako povedemo, parkiraćemo autobus! Ako budemo gubili, parkiraćemo ga tamo"

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavio je utakmicu protiv Italije u finalu baraža za plasman na Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi.

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez govorio je o stanju u ekipi pred utakmicu protiv Italije.

"Osim da vam je selektor izgubio glas, svi su ok. Imali smo dovoljno vremena, nije bilo nekih većih stvari. Da je naporna utakmica bila, jeste, ali niko ni u jednom momentu nije dao osjećaj da mu fali nešto i svi smo spremni", rekao je Barbarez, a prenosi "Oslobođenje".

Novinari su pitali selektora BiH za pisanja italijanskih medija da je bh. reprezentacija spora i da li tu negdje vidi moguću razliku u utakmici.

"Gledanje, analiza i snimanje nekog protivnika, odnosno priprema za utakmicu, zasniva se 90% na nama. To, gdje neko stoji, negdje nešto rekao, nešto izvrnuo, stvarno me ne interesuje. Interesuje me moji igrači. Danas se ništa ne može sakriti. Kako su oni nas analizirali, tako smo i mi njih, i tu se priča završava".

Na pitanje da proba uporediti utakmicu protiv Danske na "Koševu" kao igrač, i ovu sada kao trener, koliko ima sličnosti u samoj euforiji, Barbarez je odgovorio da ne voli poređenja.

"Znate da ja ne volim te stvari porediti. Što se tiče emotivnog stanja sigurno je blizu ta utakmica. Možda naša najveća greška je onda protiv Danske na Koševu bila da smo preemotivno ušli u utakmicu svi zajedno. To nam je bio minus od kojeg se nismo mogli oporaviti. To sigurno nećemo napraviti ovaj put. Sutra je novi dan, živićemo i kad se utakmica završi, život ide dalje".

Prokomentarisao je i izjavu Frančeska Totija za italijanske medije u kojoj je rekao da će "pobijediti ili umrijeti".

"To mi volimo nekada emotivno reći neke stvari. Sigurno da je za njih važna utakmica, kao i za nas. Možda nama malo viša, jer je to pitanje i državnog stanja. Možda smo mi zbog toga malo emotivniji, ali je i njima ogromna važnost igrati na Svjetskom prvenstvu".

Naglasio je Barbarez važnost trke.

"Vidi ovo. To nam je bio prvi cilj, vratiti trku i intezitet. To se zasniva na odabiru igrača, sistemu i na onome što nas krasi, voljni momenat. Vidjeli smo i u Velsu da je bilo 4-5 igrača koji su imali grčeve, ali nisu željeli da odustanu. To je taj nivo, on je dostignut protiv Rumunije i Austrije u tri dana. Biti intenzivan u tri dana i tako trčati me je učinilo ponosnim. Znamo da mi kao mala reprezentacija koja želi više bez toga ne možemo. Voljni momenat i trka moraju biti na nivou, da bismo mogli uopšte da pričamo o igračkim stvarima".

Barbarez je rekao i u čemu je glavna razlika između ove dvije utakmice protiv Velsa i Italije.

"Osnovna razlika je da je ono polufinale i da bez te pobjede ne bi bilo ni ovog finala. Ne volim porediti te stvari o sistemima, jer uvijek se može desiti da dođe do promjene sistema i morate da imate plan B, plan C, da reagujete. To je bilo u Velsu i to će biti sutra".

Šta je ključ utakmice?

"Kako sam rekao i pred Vels, mislim da će ogromna doza hrabrosti biti važan faktor, pogotovo ulazak u utakmicu. Te male stvari, dobar šut, klizeći, dobijen duel, dobijena tranzicija. To su stvari koje povezuju sa publikom i da podignemo taj momenat emocije. To sa naše strane mora biti glavna stvar. Trka, volja, i da imamo na kraju sreće da zabijemo koji gol".

Barbarez je istakao da je njegov najveći uspjeh taj ponovni početak ljubavi između fudbalera i navijača i povezanost sa državom.

"Ako budemo vodili, parkiraćemo autobus, ako budemo gubili, parkiraćemo ga tamo, jednostavno. Vidi, da pustimo da utakmica počne, i mi je jedva čekamo, da uživamo, pa ćemo vidjeti kako ćemo reagovati. Meni je draga stvar emocija, i ovdje se ona dešava, nije više to neka podrška da ljudi samo jedva čekaju utakmicu, nego je to ljubav koja se rađa između ovim momaka i države. To smatram mojim najvećim uspjehom, a šta nam sport i teren donese, to ćemo vidjeti, to je šlag na tortu. Ljubav se rađa i to je naš najveći adut".

Nije želio Barbarez da govori o promjenama u timu, ali je naglasio da promjene u sistemu neće biti.

"Znate da ne govorim o tim pitanjima. Vidjećemo šta ćemo. Moramo spremiti nešto. Nismo mi neko ko puno mijenja, godinu i po igramo u sistemu koji nam odgovara i sada bi bio nezgodan momenat da nešto eksperimentišemo. Zašto ne bismo nastavili sa svojim i pustili protivnika da razmišlja", zaključio je selektor "zmajeva".

