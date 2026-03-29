Poslije "azura", plan korigovali i "zmajevi: Evo gdje će biti obavljen posljednji trening pred meč decenije!

Došlo je do promjene u odnosu na prvobitni plan.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH priprema se za meč decenije.

Izabranici Sergeja Barbareza će u utorak u Zenici (20.45) odmjeriti snage sa Italijom, u finalu baraža za plasman na Mundijal, koji će predstojećeg ljeta biti održan u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Azure" čeka paklena atmosfera s obzirom na to da je Bilino polje rasprodato za ovaj duel, a ekipa koja iz ovog meča izađe kao pobjednik, igraće u grupnoj fazi prvenstva svijeta protiv Kanade, Švajcarske i Katara.

Selektor će sutra u 11.00 časova obaviti zvaničnu konferenciju za novinare, a ove večeri stigle su informacije o izmjeni termina i mjesta posljednjeg treninga bh. reprezentativaca.

Trebalo je, naime, da bude održan na stadionu "Asim Ferhatović - Hase" od 15.00 časova, ali će umjesto toga, kako je saopšteno iz FS BiH, biti obavljen u trening-kampu FS Sarajevo u Butmiru od 16.30 časova.

Podsjetimo, ranije tokom dana došlo je i do korekcija u italijanskom rasporedu. Gatuzo i izabranici neće trenirati na Bilinom polju već će od 19.00 časova samo izaći na teren, dok će 15 minuta kasnije početi obraćanje medijima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)