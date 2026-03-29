Poslije "azura", plan korigovali i "zmajevi: Evo gdje će biti obavljen posljednji trening pred meč decenije!

Autor Dragan Šutvić
Došlo je do promjene u odnosu na prvobitni plan.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH priprema se za meč decenije.

Izabranici Sergeja Barbareza će u utorak u Zenici (20.45) odmjeriti snage sa Italijom, u finalu baraža za plasman na Mundijal, koji će predstojećeg ljeta biti održan u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Azure" čeka paklena atmosfera s obzirom na to da je Bilino polje rasprodato za ovaj duel, a ekipa koja iz ovog meča izađe kao pobjednik, igraće u grupnoj fazi prvenstva svijeta protiv Kanade, Švajcarske i Katara.

Selektor će sutra u 11.00 časova obaviti zvaničnu konferenciju za novinare, a ove večeri stigle su informacije o izmjeni termina i mjesta posljednjeg treninga bh. reprezentativaca.

Trebalo je, naime, da bude održan na stadionu "Asim Ferhatović - Hase" od 15.00 časova, ali će umjesto toga, kako je saopšteno iz FS BiH, biti obavljen u trening-kampu FS Sarajevo u Butmiru od 16.30 časova.

Podsjetimo, ranije tokom dana došlo je i do korekcija u italijanskom rasporedu. Gatuzo i izabranici neće trenirati na Bilinom polju već će od 19.00 časova samo izaći na teren, dok će 15 minuta kasnije početi obraćanje medijima.

