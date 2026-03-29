Kako su Italijani najavili meč u Zenici: Ekstremni uslovi u BIH - snijeg, kiša i stari stadion

Na stadionu "Bilino polje" vladaće ekstremni uslovi na meču baraža za plasman na Mundijal 2026.

BiH i Italija igraće u utorak od 20.45 baraž za plasman na Mundijal 2026, a ovako su "azuri" najavili duel na "Bilinom polju".

Da bi se prevelo ime stadiona 'Bilino Polje', gdje ćemo u utorak igrati za plasman na Mundijal, potrebno je malo mašte: polje znači polje ili teren, dok bilino na prvi pogled ne znači ništa, ali u ženskom obliku (bilina) znači trava. Biće potrebno dosta mašte da bi se u Zenici pronašlo 'travnato polje'. Grad ima 115.134 stanovnika (popis iz 2013), sjedište je Zeničko-dobojskog kantona i nalazi se 70 kilometara od Sarajeva, navodi se na početku teksta "Korijere delo Sport".

Stari stadion u Zenici

Riječ je o starom stadionu sa zarđalim rukohvatima, betonskim stepenicama koje je nagrizlo vrijeme i tribinama (pravougaonim po engleskom modelu) koje završavaju gotovo na samom terenu. Ukratko – zastrašivanje, jedno od oružja kojim će pokušati da se posluži BiH (čije ime dolazi od rijeke Bosna, od latinskog Bosona, što vjerovatno potiče iz ilirskog boghi-na, "tekuća": rijeka Bosna protiče i kroz Zenicu).

"Biće to brutalna utakmica, stadion će biti usijan", to je otvoreno rekao junak polufinala baraža Kerim Alajbegović:

Postoji i drugi razlog zašto je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine izabrao ovaj stadion, a ne neki drugi – na primjer onaj u Sarajevu. Naime, bh. reprezentacija je ovdje ostala neporažena 15 utakmica zaredom između 1995. i kraja 2006. godine.

Stadion "Bilino polje" je izgrađen za samo osam mjeseci, između 1971. i 1972. godine, kada je i otvoren. Smješten je među brdima bogatim ugljem koja okružuju Zenicu (grad poznat po visokom stepenu zagađenja, brojnim industrijama i željezarama), između stambenih blokova i betona. Nije baš idealno mjesto – "Zaboravite luksuz modernih stadiona, ne sjedi se baš udobno", rekao je Miralem Pjanić za "Sky Sport".

Smanjen kapacitet po odluci FIFA: 800 karata za Italiju

Atmosfera će biti užarena, jer je stadion među najbučnijima u Evropi – ali ipak nešto manji nego inače. FIFA je smanjila kapacitet stadiona "Bilino polje" za 20%. Neredi na utakmici protiv Rumunije doveli su i do ove kazne.

Na tribinama će biti 8.800 gledalaca. Italiji je dodijeljeno 800 karata: 500 ide u slobodnu prodaju, a 300 je rezervisano za FIGC.

Među navijačima će sigurno biti pripadnika BH Fanaticosa, ultrasa koji svuda prate reprezentaciju, ali i "Robijaša" (doslovno: zatvorenici). Fudbalski savez je, kao i uvijek, aktivirao sve bezbjednosne kanale, uključujući i Ambasadu Italije u Sarajevu. Ovoga puta, čini se, s još većom pažnjom.

Upozorenje na loše vrijeme, mijenjaju se planovi

S bezbjednosne strane nema posebnih alarma. Ali jedan je upaljen u petak. Iz Italije je odmah poslat čovjek od povjerenja iz sistema reprezentacije da provjeri stanje na licu mjesta.

Razlog: u Zenici je u posljednja 24 sata palo mnogo snijega i grad je bio potpuno zabijelio. Juče se situacija malo popravila dolaskom kiše, ali je teren pretvoren u blato. Niske temperature (oko 2 stepena) i nepovoljna prognoza (stalna kiša) prijete da dodatno pogoršaju stanje – naročito na terenu.

Zbog toga je predstavnik italijanskog saveza otišao da lično provjeri situaciju i podnese izvještaj. Čini se da je stanje posebno teško, jer je reprezentacija sinoć promijenila plan putovanja.

Prvobitno je bilo planirano da tim u ponedjeljak ujutro čarterom otputuje i odradi trening na "Bilinom polju", kao što je to učinio u Bergamu u četvrtak. To je bila ideja selektora Đenara Gatuza.

Međutim, odlučeno je da se dolazak u Zenicu odgodi. Italijani će završni trening odraditi u Koverćanu ujutro, zatim krenuti iz Firence u 16.30 i u Zenici obaviti samo kratku šetnju po terenu prije večere, kako se dodatno ne bi pogoršalo stanje ionako oštećenog terena, navodi se u tekstu italijanskog lista.

Dodajmo informaciju da će meč BiH - Italija suditi Francuz Klemon Turpan.