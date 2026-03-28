HIT: Zeničanin iznajmljuje balkon pored Bilinog polja, nude mu džip da gledaju "zmajeve"!

Karte za meč baraža između BIH i Italije otišle "u nebo", a jedan Zeničanin dosjetio se da ponudi svoj balkon i odmah dobio nevjerovatne ponude.

Reprezentacija BiH u utorak od 20.45 časova igraju jedan od najvažnijih mečeva u istoriji bh. fudbala, u finalu baraža dočekaće selekciju Italije i pokušati da izbori svoje drugo učešpće na Mundijalu.

Selekcija Sergeja Barbareza pokušaće da skine "prokletstvo" baraža i da nakon pet neuspješnih doigravanja ovog puta izbori plasman na veliko takmičenje.

Navijači BiH vjeruju da „zmajevi“ mogu da iznenade favorizovane Italijane, koji su ih možda malo i potcijenili onim radovanjem kada su vidjeli da je BIH prošla u finale baraža, a interesovanje za meč u Zenici je ogromno.

Karte su odavno rasprodane, a neke od njih završile su i na "crnom tržištu" gdje dostižu cijenu i do 20.000 KM.

Za one koji ne žele da gledaju „zmajeve“ preko TV ekrana rješenje je ponudio jedan Zeničanin – iznajmite balkon pored Bilinog polja.

"Iznajmljujem balkon, cijena 500 evra, balkon može primiti 4 osobe, u cijenu ulaze roštilj i piće po vašem izboru. Samo ozbiljne ponude u iMbox", napisao je Zeničanin Dino Mujanović na fejsbuku.

On je fotografijom sa balkona predočio koliko je njegova zgrada blizu Bilinom polju i da zaista ima fantastičan pogled na teren.

U razgovoru za MONDO Mujanović je rekao da je ovaj „oglas“ objavio iz čiste zeze, ali da je odmah dobio nevjerovatne ponude.

"Javio mi se jedan koji mi nudi džip Lada Niva da dođe gledati sa balkona. Bilo je tu još ponuda, jedan mi je nudio tonu krompira, svega je bilo", rekao nam je Mujanović.

Kako nam je rekao iako je sve počelo kao zeza, možda i zaista iznajmi balkon. "Vidjeću da li će mi se javiti neko ozbiljan".

Čak i ako iznajmi balkon Mujanović neće ostati uskraćen za praćenje istorijske utakmice "zmajeva".

"Imam pored još dvije sobe, tako da odatle mogu da pratim sa društvom. Inače pogled sa moje zgrade je mnogo bolji i bliži nego što djeluje na fotografiji", dodao je on.

