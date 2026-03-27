"Zmajevi" se vratili u Sarajevo, Barbarez o Italiji: Veliki izazov za nas, ali ako želimo na Mundijal...

Bh. reprezentativci sletjeli su na sarajevski aerodrom poslije velikog uspjeha u Kardifu.

Fudbalska reprezentacija BiH vratila se u Sarajevo, gdje će nastaviti pripreme za finale baraža za odlazak na Mundijal protiv Italije (utorak, Zenica, 20.45). Puleni Sergeja Barbareza trijumfovali su sinoć nad Velsom u Kardifu nakon izvođenja jedanaesteraca, a na terenu rasprodatog Bilinog polja ukrstiće koplja sa Italijanima, koji su u Bergamu ostvarili pobjedu protiv Sjeverne Irske (2:0).

"Sinoć smo već razgovarali, malo sjedili u opuštenoj atnosferi. Kratka je bila noć, ima dosta toga da vidimo i analiziramo. Radujem se što prvi put imamo pet dana između dvije utakmice, tako da ćemo moći malo i da se odmorimo, pogotovo igrači koji su imali manje poteškoće", rekao je selektor bh. tima po dolasku na sarajevski aerodrom.

Da bi izborili pravo nastupa na planetarnoj fudbalskoj smotri, "zmajevi" će morati da savladaju Italiju, koja je propustila posljednja dva prvenstva svijeta.

"Velika reprezentacija, veliki izazov za nas, ali ako hoćemo da idemo na Svjetsko prvenstvo, moramo da pokušamo da prevaziđemo i takve stvari, da odigramo još bolje nego u Velsu. Što se tiče osjećajnih stvari, voljnog momenta, ponosa i vjere u uspjeh, to stvarno imamo na maksimalnom nivou."

Kako kaže, igračima ne nedostaje samopouzdanja za predstojeći spektakularni duel.

"Oni i sami kažu, iako ja pokušavam da ih smirim, da imaju toliku želju da igraju. Radite dvije godine da imate ovakve utakmice, za mene je ovo prvo pravo finale."

Na adresu bh. tima stiglo je mnogo čestitki, a jednu je uputio i bivši selektor Safet Sušić, pod čijim je vođstvom tadašnja generacija BiH stekla pravo nastupa na Mundijalu 2014. godine u Brazilu. Prvo je to, ali i jedino takmičenje na kojem je zaigrala jedna bh. selekcija.

"Hvala prije svega na čestitkama, stvarno je bilo dosta i od bivših selektora i mojih bivših trenera. To je stvarno lijepo vidjeti i čuti i to su stvari koje nas motiviši u dižu. Naravno da bi svakome bilo drago da se dižemo, da svake dvije godine budemo na velikom turniru. To je i naš cilj, da dižemo nivo reprezentacije i države i nadam se da ćemo u tome uspjeti."

U javnosti su se pojavili snimci italijanskih reprezentativaca koji su gledali meč iz Kardifa i slavili što će za rivala imati BiH, a ne selekciju Velsa.

"Nisam vidio, ali vidite ovo, mi igramo kući i rekao sam da može da dođe ko hoće ako prođemo Vels. Daćemo sve od sebe, čeka nas 90 a mođda i 120 minuta. Vidjeli smo da smo i u tome bili u pravu, imali smo plan B za te stvari. Momci su to prohvatili bez pogovora, i Nikola na golu i naši šuteri su odradili dobar posao. To pripada jednom meču, jednom polufinalu i što se tiče tog karaktersnog dijela, i tu smo bili na vrhunskom nivou", zaključio je Barbarez.

Napadač Ermedin Demirović nije imao svoju noć u Kardifu. Nije iskoristio nekolicinu šansi u kojima se našao, a na početku penal-ruleta bio je neprecizan.

"Važno je da smo pobijedil, to je bio cilj. Bortili smo se na terenu i na kraju zaslužili pobjedu i uspjeli", istakao je Demirović, uvjeren da BiH može za četiri dana da na pleća obori i Italiju.

"Težak protivnik, naravno, ali igramo kod kuće. Tu možemo da 'tučemo' svakoga, ne plašimo se nikoga, to smo rekli i cilj će biti da prođemo i da idemo na SP svi zajedno."

Kako smo rekli, nije se proslavio u meču u Kardifu, ali je istakao da osjeća sigurnost jer je cijeli tim stao uz njega, dok su mu brojne poruke podrške poslali i navijači.

"To mi daje dodatnu snagu. Kad znam, da nisam imao sreću i nisam odigrao onako kako sam želio, ali mi daje snagu da vidim da su svi stali iza mene. To mi daje snagu za utorak i nadam se da ću svima vratiti to što su zaslužili sinoć. Daću sve od sebe da dam gol Italijanima", istakao je golgeter Štutgarta.

