"Skakao sam kao lud po kauču!" Legendarni Italijan uvjeren: Vels bi nam bio teži protivnik u finalu!

Fabio Kapelo smatra da će Italija lakše izaći na kraj sa "zmajevima" nego što bi to bio slučaj sa Velsom.

Reprezentacije BiH i Italije sastaće se u utorak (31. mart) u Zenici, u okviru finala baraža za plasman na Mundijal 2026. godine.

Izabranici Sergeja Barbareza su nakon izvođenja jedanaesteraca (2:4) eliminisali Vels u Kardifu, dok su Italijani u Bergamu rezultatom 2:0 trijumfovali nad Sjevernom Irskom.

Meč na već rasprodatnom Bilinom polju počinje u 20.45 časova, a sinoćnje polufinalne susrete prokomentarisao je i legendarni italijanski strateg Fabio Kapelo.

"Skakao sam kao lud na kauču, za mene je nacionalni tim mnogo više od bilo koje druge ekipe", istakao je za medije na Apeninima bivši trener Milana, Reala, Rome i Juventusa.

Mišljenja je Kapelo da puleni Đenara Gatuza nisu igrali potrebnim inenzitetom tokom prvog poluvremena, u kojem nije bilo pogodaka.

"Bili su maksimalno fokusirani, uložili su maksimalni napor. Dugo vremena nam nisu dozvoljavali bilo kakvu tečnost u napadu u posljednjih 30 metara, borili smo se da stvorimo opasnu situaciju", kaže Kapelo, vjerujući da će BiH biti lakši rival Italijanima nego što je to bila Sjeverna Irska.

"BiH je tehnički veoma dobra reprezentacija i superiornija od Sjeverne Irske. Međutim, da budemo iskreni, Vels bi nam bio teža prepreka, pogotovo na njihovom terenu", zaključuje Kapelo.

Ekipa koja trijumfuje u utorak na Bilinom polju igraće u grupnoj fazi Mundijala sa Katarom, Kanadom i Švajcarskom.

