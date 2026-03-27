Vico Zeljković nakon plasmana "zmajeva" u finale baraža: Čeka nas velika utakmica 1

Vico Zeljković nakon plasmana "zmajeva" u finale baraža: Čeka nas velika utakmica

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković čestitao je "zmajevima" plasman u finale baraža za Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi.

vico zeljković Izvor: Mondo/Slaven Petković

Vico Zeljković je bio prisutan u Kardifu i kad je Kerim Alajbegović postigao posljednji gol iz penala, nije krio radost zagrlivši selektora BiH Sergeja Barbareza.

Potom se odmah poslije meča protiv Velsa oglasio na društvenim mrežama.

"U igri nerava, momci su pokazali veliko srce, karakter i hrabrost i zasluženo došli samo na korak od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Čeka nas velika utakmica, ali domaći teren biće naša prednost.

Čestitam svim igračima i članovima stručnog štaba na velikom uspjehu. Vjerovali smo u ovu ekipu, sanjali ovaj rezultat i sada imamo veliku šansu. Čeka nas višestruki svjetski i evropski prvak i veliki motiv za sve momke da još jednom pokažu od kakvog su materijala napravljeni. Večeras slavimo, a već od sutra nastavljamo dalje sa potpunim fokusom na ono što nas čeka u utorak u Zenici.

Moram da podsjetim da je ova ekipa projektovana za plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine i naš je cilj bio da imamo reprezentaciju za narednih 10 godina i mislim da smo u tome već uspjeli. Bez obzira na to, u utorak svi priželjkujemo novo slavlje", napisao je Zeljković.

Meč između BiH i Italije igra se u utorak u Zenici, a stadion "Bilino polje" već je rasprodat.

zole

Čeka vas debakl

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

