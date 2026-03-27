Planule ulaznice za finale baraža za Mundijal: Pune tribine "BIlinog polja" čekaju Italiju

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio da su "planule" ulaznice za finale baraža Svjetskog prvenstva 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Veliku pobjedu u Kardifu protiv Velsa izborili su "zmajevi" nakon boljeg izvođenja penala i osigurali finale protiv Italije u Zenici.

A "Bilino polje" je već rasprodato, potvrdio je FS BiH.

"Obavještavamo navijače da su rasprodate sve ulaznice za predstojeći susret finala plej-ofa za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u kojem će se reprezentacija Bosne i Hercegovine sastati sa Italijom. Hvala vam na velikom interesovanju i podršci našim 'zmajevima'", navedeno je u saopštenju Saveza.

Meč između BiH i Italije igra se u utorak s početkom u 20.45.

