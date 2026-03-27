Golobradi heroji bez pardona nakon pobjede “zmajeva” u Kardifu: "Znao sam da ću dati penal, poješćemo Italiju"

Bosna i Hercegovina je poslije penala eliminisala Vels i izborila finale baraža za Mundijal u kojem će igrati u utorak u Zenici protiv selekcije Italije.

Jedan od junak pobjede bio je Kerim Alajbegović, koji je ušao s klupe u nastavku, asistirao za izjednačujući pogodak kapitenu Edinu Džeki, a onda pogodio i posljednji penal kao da ima 28, a ne samo 18 godina.

“Kad sam uzeo zadnji penal, znao sam da ću ga dati. To je nevjerovatan osjećaj što se ovdje desilo. Nije bilo treme, znao sam da ćemo biti svi skupa s navijačima. Igramo sa Italijom za nekoliko dana u Zenici. Sad igramo kući - Italija će se plašiti zbog toga”, rekao je Alajbegović, fudbaler Salcburga za BHT.

Tarik Muharemović, defanzivac Sasuola, odigrao je doktorskih 90 minuta, praktično bez ijedne greške.

"Vjerujte da mi je teško naći prave riječi. Jedva stojim na nogama, ali hvala Bogu pobijedili smo i pokazali smo kako se uvijek borimo do kraja. Idemo sad da pojedemo ove Italijane što nam dolaze u Zenicu i da na kraju svi slavimo", rekao je Muharemović pa dodao:

"Ko god da dođe u Zenicu mi ćemo se boriti kao što smo i večeras. Sigurno je i da će Zenica gorjeti u utorak".

Istakao je “zmajevi” vjeruju u sebe i da će tako biti i protiv Italije.

"Vjerujemo u sebe, od članova stručnog štaba do posljednjeg igrača na terenu. Stvarno radimo dobro i vjerujemo u sebe. Mi se samo Boga bojimo. Lijepo je da smo pobijedili, ali nema puno slavlja, slijedi nam velika utakmica. Nije bilo lako. Ali izdržali smo sve, i penale smo izdržali i na kraju zasluženo prošli".

Finale baraža za Svjetsko prvenstvo između BiH i Italije igra se u utorak u Zenici od 20:45 sati.

