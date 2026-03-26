UŽIVO, VELS - BIH: Belami i Barbarez odredili početne sastave!
baraž Vels - BIH uživo prenos
UŽIVO, VELS - BIH: Belami i Barbarez odredili početne sastave!

Selekcija Sergeja Barbareza od 20.45 časova gostuje Velšanima u polufinalu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo. Utakmicu pratimo uživo na MONDU!

Reprezentacija BiH od 20.45 časova u Kardifu igra meč polufinala baraža za plasman na Mundijal 2026.

Selekcija Sergeja Barbareza pokušaće da napravi korak ka plasmanu na Svjetsko prvenstvo i stigne do finala baraža protiv pobjednika iz duela Italije i Sjeverne Irske, a taj odlučujući meč igrao bi se za pet dana u Zenici.

“Zmajevi” su juče doputovali u Kardif gdje je Barbarez održao konferenciju za medije na kojoj je rekao da utakmice može da bude odlučena i penalima.

“Stalno govorim da smo samo radi ovog postali fudbaleri i treneri te treba da uživamo i radujemo se utakmici. Imamo svoj plan, svoju ideju i vjerujemo da je on uspješan. Utakmica može otići u 120 minuta i na penale, rekao je Babarez.

Selektor Velsa Kreg Belami istakao je da njegova ekipa dominira u posjedu i da mora da bude strpljiva u duelu protiv BIH.

“Ne smijemo se upuštati u haos. Haotična utakmica nama ne odgovara, njima odgovara, zato je veoma važno da možemo da pomjeramo loptu, čekamo prilike i onda ih pronađemo", istakao je nekadašnji fudbaler Njukasla, Liverpula, Mančester sitija...

Zanimljivo je BiH nikada nije izgubila od Velsa u četiri međusobne utakmice. Dva puta su "zmajevi" pobijedili (oba puta 2:0) i isto toliko puta remizirali (0:0, 2:2).

Duel Vels – BIH pratite uživo na MONDU na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
Goran Arbutina
20:22

Ko sudi?

Meč sudi rumunski arbitar Ištvan Kovač, a njegovi pomoćnici su Mihai Marica i Ferenc Tuniogi.

Četvrti sudija je Nijemac Tobijas Štiler, a u VAR sobi su Holanđani Denis Higler i Ričard Martens.

19:41

Vels dva puta bio na Mundijalu, BIH jednom

Reprezentacija Velsa dva puta je bila na svjetskim prvenstvima. Prvi put bilo je to na Mundijalu 1958. u Švedskoj kada su stigli do četvrtfinala, a na naredno učešće čekali su do 2022. godine kada su igrali u Kataru i završili takmičenje u grupnoj fazi.

Selekcija BIH učestvovala je jednom, igrali su "zmajevi" 2014. na SP u Brazilu, a tada nisu prošli grupu.

19:29

Poznati su i sastavi!

Nema iznenađenja ni kod jednih ni kod drugih.

VELS: Darlou, Vilijams, Loulor, Rodon, Dasilva, Ampadu, Dž. Džejms, Bruks, Vilson, D. Džejms, Džonson

BIH: Vasilj, Muharemović, Katić, Kolašinac, Dedić, Memić, Tahirović, Bajraktarević, Šunjić, Demirović, Džeko

19:12

Velšanima se daju mnogo veće šanse

Specijalizovana fudbalska platforma "Football meets data" objavila je projekcije za mečeva baraža prema kojima Vels ima 75 odsto šanse da se nađe u finalu baraža, a BIH 25 odsto. "Zmajevima" se daju još manje šanse da prođe obje stepenice i domogne se Mundijala - samo 9 odsto.

19:09

Ovdje igraju "zmajevi"

Duel Velsa i BIH igra se na stadionu u Kardifu, koji je dom Kardif sitija i repezentacije Velsa. Stadion je otvoren 2009. godine, a njegova izgradnja je koštala 48 miliona funti.

19:06

U igri pravo bogatstvo!

Ukoliko selekcija BIH prođe u finale baraža igraće u Zenici protiv pobjednika duela Italije i Sjeverne Irske, a to će biti meč ne samo za prestiž i odlazak na Mundijal već i meč koji donosi pravo bogatstvo. 

Sve reprezentacije koje će igrati na šampionatu svijeta inkasiraće 7.8 miliona evra, a prolazak u narednu fazu takmičenja donio bi dodatna četiri miliona.

Kada pogledate da bi BiH igrala u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, onda ni prolazak u drugi krug takmičenja ne djeluje previše nerealno.

19:04

Dobro došli!

Dobro došli u tekstualni prenos utakmice polufinala baraža za Mundijal između Velsa i BIH. 

