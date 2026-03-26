UŽIVO, VELS - BIH: Belami i Barbarez odredili početne sastave!

Selekcija Sergeja Barbareza od 20.45 časova gostuje Velšanima u polufinalu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Reprezentacija BiH od 20.45 časova u Kardifu igra meč polufinala baraža za plasman na Mundijal 2026.

Selekcija Sergeja Barbareza pokušaće da napravi korak ka plasmanu na Svjetsko prvenstvo i stigne do finala baraža protiv pobjednika iz duela Italije i Sjeverne Irske, a taj odlučujući meč igrao bi se za pet dana u Zenici.

“Zmajevi” su juče doputovali u Kardif gdje je Barbarez održao konferenciju za medije na kojoj je rekao da utakmice može da bude odlučena i penalima.

“Stalno govorim da smo samo radi ovog postali fudbaleri i treneri te treba da uživamo i radujemo se utakmici. Imamo svoj plan, svoju ideju i vjerujemo da je on uspješan. Utakmica može otići u 120 minuta i na penale, rekao je Babarez.

Selektor Velsa Kreg Belami istakao je da njegova ekipa dominira u posjedu i da mora da bude strpljiva u duelu protiv BIH.

“Ne smijemo se upuštati u haos. Haotična utakmica nama ne odgovara, njima odgovara, zato je veoma važno da možemo da pomjeramo loptu, čekamo prilike i onda ih pronađemo", istakao je nekadašnji fudbaler Njukasla, Liverpula, Mančester sitija...

Zanimljivo je BiH nikada nije izgubila od Velsa u četiri međusobne utakmice. Dva puta su "zmajevi" pobijedili (oba puta 2:0) i isto toliko puta remizirali (0:0, 2:2).

