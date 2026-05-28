Nastavak istorijske drame koja je opčinila svijet: Borba za moć i bogatstvo postaje još surovija

HBO Max najavljuje četvrtu sezonu "Pozlaćenog doba" sa intrigantnim zapletima i novim likovima.

Izvor: Youtube printscreen/ HBO Max

Ekraniizacija istorijske drame Džulijana Felouza vraća se ove godine sa četvrtom sezonom, a prve scene prikazuju napete sukobe između starog i novog bogatstva u Njujorku.

Vremenski okvir za premijeru četvrte sezone serije "Pozlaćeno doba" (The Gilded Age) dobio je zvanično ažuriranje od strane striming platforme HBO Maks, a ujedno je otkriven i prvi pogled na lik Berte Rasel, koju tumači Keri Kun.

HBO-ova istorijska drama premijerno je prikazana 2022. godine, ali u julu 2025, pred sam kraj treće sezone, zvanično je obnovljena za četvrtu sezonu. Snimanje je počelo u februaru 2026. godine na nekoliko lokacija, uključujući dvorac Brejkers u Njuportu na Rod Ajlendu, kao i na više lokacija širom Njujorka.

Sada, novi promotivni video pod nazivom "Uskoro" na platformi HBO Maks potvrđuje da će četvrta sezona "Pozlaćenog doba" imati premijeru tokom ove godine, a takođe donosi i prvi pogled na Bertu Rasel i nekoliko drugih likova. Počevši od 1:08 minuta, u snimku se pojavljuje Berta Rasel koja izgovara repliku: "Smisao života nije u tome odakle dolazimo. Smisao je u tome kuda idemo."

Kreirana i napisana od strane Džulijana Felouza, serija "Pozlaćeno doba" smještena je u vreme istoimenog ekonomskog procvata 1880-ih godina u Njujorku. Radnja prati sukob između novopečenih bogataša, porodice Rasel, koju predvodi matrijarh Berta Rasel, i njihovih komšija koji pripadaju starom plemstvu i bogatstvu – porodice Van Rajn.

Šta nas čeka u 4. sezoni?

U četvrtoj sezoni, Berta Rasel se suočava sa posljedicama svoje nemilosrdne borbe za ulazak u visoko društvo, što stvara tenzije koje narušavaju čak i njen odnos sa suprugom Džordžom, koga igra Morgan Spektor. Osjetivši slabost, pripadnica stare elite Agnes van Rajn, koju tumači Kristin Baranski, povlači poteze kako bi povratila svoj uticaj i potkopala Bertin uspon.

U isto vrijeme, Marijan Bruk, koju igra Luiza Džejkobson, korača u nezavisnije poglavlje svog života, dok se Pegi Skot, u tumačenju Dene Benton, bori da zadobije prihvaćenost od strane buduće tazbine.