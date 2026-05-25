Tom Hardi (48) dobio otkaz u seriji zbog starije koleginice?

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Glumac nominovan za Oskara Tom Hardi, navodno je dobio otkaz iz Paramountove hit-serije MobLand.

Do sada su snimljene dvije sezone, a druga je snimljena u martu i trenutno je u fazi postprodukcije. U trećoj sezoni, navodno neće biti poznatog britanskog glumca.

"Varajeti" je pisao da je na snimanju došlo do velikog neslaganja između Hardija i izvršnog producenta Džez Batervord, produkcijske kuće 101 Studios, ali i drugih članova ekipe.

Ti "drugi", kako sada otkriva Daily Mail, uključuju Helen Miren (80), kojoj se nimalo nije dopalo ponašanje mlađeg kolege.

"Zna da kasni na snimanja, što smeta dami Helen, koja je izuzetno profesionalna i disciplinovana. Takođe joj se ne dopada ni njegov način komunikacije", rekao je izvor britanskom tabloidu, koji navodi i da se Hardi na setu ponašao kao kralj i bio veoma arogantan.

Vidi opis "Ponašao se kao kralj": Sukob na setu serije MobLand doveo do otkaza za Toma Hardija? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Fred Duval/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Euan Cherry/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: GEORGES ROGERS / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Sve to se odrazilo na atmosferu na setu, koja je postala veoma napeta. Ekipa nije volela da radi s glumcem, a Mirenova je stekla utisak da je Hardi namjerno provocira. Prema izvještaju portala Puck News, tvrdi se i da je glumac mijenjao dijaloge, bio nezadovoljan glumačkom postavom i često davao primjedbe na scenario.

Ovakvo Hardijevo ponašanje na snimanjima nije novost. Tako se saznalo da se Charlize Theron žestoko sukobljavala s njim tokom snimanja filma "Mad Max: Fury Road" 2012. godine.

Šarliz Teron na Nedelji mode

Izvor: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Bilo je mnogo razloga za njihov međusobni netrpeljivi odnos, jer je Hardi i tada često kasnio na set i ponašao se nepredvidivo. Snimanje je ionako bilo veoma naporno i teško, pošto se odvijalo u pustinji, a situacija između dve zvezde toliko se zaoštrila da je Teronova čak zatražila obezbjeđenje na setu.