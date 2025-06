Balkanac Mile zvijezda spin-off serije "The Waking Dead": Psuje po "naški" i ubija zombije, a u pozadini piči narodnjak

Ukoliko ste fanovi serije "The Walking Dead: Dead City" sigurni smo da vam je Mile jedan od najzanimljivijih likova

Ukoliko ste ljubitelji serije "The Walking Dead", sigurni smo da ste bili više nego izmučeni posljednjim sezonama koje su "razvodnjene" preko svake mijere, a fokus kao da je bespovratno izgubljen. Autori su već od neke sedme, osme sezone počeli da gube fanove, a posljednja, 11. bila je gotovo nepodnošljiva za gledanje.

No, pojedini spin-offovi su zapravo imali daleko bolju sudbinu. Iako je "The Walking Dead: Daryl Dixon" naš favorit, ne možemo da ne spomenemo i "Dead City", za koji se trenutno prikazuje druga sezona.

Dolazak novih likova osvježio je već mučan sukob Nigana i Megi, ali jedan lik postao je mnogima naročito zanimljiv - "bezimeni" Hrvat, kom smo otkrili ime tek kada nesrećnim slučajem umire Dama i kada iz sveg glasa doziva Mileta.

A Mile, legenda, gleda kako umire, i ne mrda prstom. Zapravo, simpatični Hrvat kog igra Željko Ivanek bio je pravo osvježenje u seriji, pogotovo u drugoj sezoni, a scene sa njim hodaju po tankoj granici od jezivih do urnebesnih.

U samoj prvoj epizodi, na samom kraju, kada Mile ubije čovjeka, nonšalantno kaže na hrvatskom: "Kakva šteta", ali njegovo izgovaranje te rečenice mnoge je naježilo do koske... Takođe je u više kadrova sočno psovao "po naški", a da ne govorimo o scenama u kojima trešte ex-YU balade, hitovi Miše Kovača ili pak narodnjaci.

Jedna od najupečatljivijih scena koja je na keca kupila fanove, naročito sa ovog podneblja je kada se na Menhetnu pojavi kamion iz kojeg se čuje muzika koja privlači mrtvake.

U pitanju je pjesme "Proplakaće zora" koju je otpjevao Mišo Kovač.

Ko je Željko?

Slavni glumac koji u sebi nosi slovenačku i hrvatsku krv rođen je 15. avgusta 1957. u Ljubljani, od Vojke Šimić i Ferda Ivaneka, inženjera elektrotehnike najpoznatijeg po svom doprinosu mikrotalasnim oscilatorima i pojačavačima.

Njegov otac, čije je puno ime bilo Ferdinand Ivanek, rođen je u Ljubljani, ali je djetinjstvo proveo u Zajezdi, gradu u Hrvatskom Zagorju, a srednju školu je završio u Varaždinu. Tokom Drugog svjetskog rata, njegove roditelje su objesile ustaše, a on je ostao bez dvadesetak jevrejskih rođaka sa majčine strane.

Nakon što je diplomirao na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, nastavio je školovanje u Beču, a zatim se na neko vrijeme vratio u Ljubljanu. U međuvremenu je živio i radio u Zagrebu, Beogradu, Ljubljani i Splitu, a onda je donio odluku i otišao preko "bare" da radi kao istraživački asistent na Stanfordu.

I upravo na fakultetu je upoznao svoju suprugu Vojku, koja je tamo radila kao rukovodilac projekata, i u braku, u kojem su ostali do njene smrti 2010. godine, dobili su dva sina - Ivana i Željka.

Diplomirao glumu na Jejlu

Godine 1962, porodica je odlučila da se vrati u Sloveniju i tamo je živela narednih pet godina, prije nego što se preselila u Palo Alto, gdje je Željko diplomirao 1975. godine. Diplomu je stekao tri godine kasnije na prestižnom Jejlu, gdje je studirao glumu, a pohađao je i Londonsku akademiju za muziku i dramske umjetnosti.

I upravo je pozorište bilo njegova prva velika ljubav, a pokazao je ogroman talenat i, za svoj rad na Brodveju, tri puta je bio nominovan za prestižnu nagradu Toni. Međutim, nije ga pozorište proslavilo i otvorilo vrata Holivuda, već brojne sporedne uloge u mnogim voljenim televizijskim serijama.

Glumio Srbina teroristu

Prva uloga koju je dobio bila je u sapunici 'Na rubu noći', a zatim je igrao Emila Danka u 'Herojima', Rolanda u 'Dosijeima Iks', guvernera Džejmsa Devlina u 'Ozu', srpskog teroristu Andrea Dražena u '24'... Zanimljivo je da ta uloga nije trebalo da traje toliko dugo, jer je Ivanek dobio ponudu samo za dvije epizode.

"Bilo je pravo iznenađenje jer je trebalo da glumim u dvije epizode, a na kraju sam se pojavio u njih 15. Zanimljivo je da na početku autori nisu otkrili odakle je tačno Dražen, pa sam govorio sa neodređenim akcentom, a tek kasnije sam postao Srbin“, prisjetio se tada Ivanek, a za ulogu advokata Reja Fiska u seriji "Opasna igra" 2008. godine osvojio je nagradu Emi za najboljeg sporednog glumca. Poslije te uloge, više nije morao da ide na audicije, direktno je primao pozive.

Tokom punih 37 epizoda, igrao je pomoćnika državnog tužioca Eda Denversa u seriji "Ubistva", a nedavno su ga mnogi prepoznali po ulozi Rasela Džeksona u seriji "Državni sekretar".

U četiri decenije koliko je sveprisutan u najgledanijim filmovima i serijama, Ivanek nikada nije želio da promeni ime, iako ga je, po američkim standardima, veoma teško izgovoriti. Zapravo, on to ponosno ističe, a njegov agent ima posebnu dužnost da osigura da na odjavnoj špici svakog filma ili serije u kojoj glumi piše Željko, a ne Zeljko. Ako neko to ignoriše, biće tužen.

Iako je relativno kratko živio u Ljubljani, i dalje je u kontaktu sa prijateljima koje je stekao u detinjstvu, a prije nekoliko godina, otkrio je, doveo je engleske i američke prijatelje u slovenačku prestonicu kako bi im pokazao svoj rodni grad.