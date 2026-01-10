Cijeli svet u šoku gledao kako sada izgleda Horejšio Kejn

Ljubavni život glumca koji je na malim ekranima glumio čuvenog istražitelja, bio zanimljiviji od zapleta serije.

Izvor: printscreen/youtube/Paramount Plus

Glumac Dejvid Karuso se proslavio ulogom u seriji "Istražitelji iz Majamija", u kojoj je igrao lik Horejšija Kejna, detektiva prepoznatljivog po pogledu i naočarima.

Serija “CSI: Miami” uživala je veliku popularnost i do kraja desete sezone njen glavni junak zarađivao je 375.000 dolara po snimljenoj epizodi i bio jedan od najplaćenijih glumaca na televiziji.

Nakon završetka serije koja je otkazana 2012. zbog pada gledanosti, Dejvid Karuzo se povukao iz glumačkog svijeta, a posljednjih godina je gotovo neprepoznatljiv.

Podsjetite se Horejšija:

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije iz 2023. koje su šokirale obožavatelje. Glumac je izgledao znatno drugačije nego u vrijeme kada je plenio pažnju na malim ekranima.

Pogledajte:

‘CSI: Miami’ star David Caruso looks unrecognizable in first sighting since 2017https://t.co/9KXMj1JVLSpic.twitter.com/ixHpLnfluF — Page Six (@PageSix)December 1, 2023

Pred oltar je stao čak tri puta, a isto toliko puta se i razveo. Prvi brak bio je sa koleginicom glumicom Šeri Mogans, koju smo gledali u seriji "Dalas" i filmu "Petak 13. treći deo". Njihov brak trajao je svega pet godina, od 1979. do 1984.

Iste godine oženio se još jednom glumicom, Rejčel Tikotin, sa kojom je dobio ćerku Gretu, danas četrdesetjednogodišnju autorku dečjih slikovnica i aktivistkinju. Međutim, i tom braku je došao kraj nakon tri godine. Najduže je bio u braku sa producentkinjom Margaret Bakli, sa kojom se venčao 1996. a razveo 2004. godine.

Izvor: Screenshot

Potom je nekoliko godina bio u vezi sa Lizom Markez, sa kojom ima dvoje djece: Markeza(20) i Palomu Rakel (18).

Za Dejvida je to bila i najburnija veza, koja se završila tužbom. Liza je tvrdila da je tokom veze bila izložena njegovim ispadima bijesa, kao i da ju je ostavio odmah nakon što je rodila njihovo drugo dijete 2007. godine, uručivši joj tužbu za utvrđivanje očinstva uz poruku advokata: "Pomirenje nije opcija".

Optužila ga je i za nevjerstvo, što je Karuzo demantovao. Njegova poslednja poznata veza bila je sa Aminom Tajron, sa kojom je izašao u javnost 2008. godine.