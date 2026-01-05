Favorit na kladionicama: Vjerenik Dua Lipe je novi Džejms Bond?

Momak albanske pjevačice Dua Lipe, Kalum Tarner je prema kladionicama glavni favorit za ulogu novog Džejmsa Bonda.

Potraga za novim Džejmsom Bondom je možda završena. Izvori za tvrde da je Kalum Tarner, favorit kladionica za nasljednika Danijela Krejga, već otkrio prijateljima da je uloga njegova.

Izvor blizak glumcu je rekao da je povđeno da je Kalum novi Bond.

- Kalum je novi Bond, to je potvrđeno. Svi u njegovom krugu pričaju o tome. To je najgore čuvana tajna - rekao je on.

Ako Tarner preuzme ulogu 007, Amazon bi takođe mogao da angažuje Duu Lipu da napiše uvodnu i završnu muzičku temu za film.

Pjevačica je ranije radila na "Labudovoj pjesmi" za film "Alita: Bojni anđeo" i sada želi da se pridruži franšizi nakon Adel, Bili Ajliš i Sema Smita.

- Dua je presrećna zbog Kaluma. Kaže da bi voljela da uradi Bondovu temu - rekao je izvor.

Tarner je započeo karijeru kao model i proslavio se ulogama Tezeja Skamandera u filmovima "Fantastične zvjeri: Zločini Grindelvalda i Tajne Dambldora". Dobio je pohvale za filmove "Momci u čamcu" i seriju "Gospodari vazduha" na Epl TV-u.

On i Dua Lipa su u vezi od januara 2024. godine, a vjerili su se prošlog ljeta. Par je dodatno podstakao glasine posjetom Goldenaju na Jamajci, bivšem imanju autora Bonda Ijana Fleminga.

Sljedeći film o 007, "Bond 26", biće šesti u franšizi pod Amazonom, a premijera je zakazana za 2027. godinu.

Scenario piše Stiven Najt, a nadgleda Denis Vilnev.

Bezos i Vilnev žele mladog Britanca za ulogu, a Tarner je posljednjih mjeseci bio favorit kladionica, pobjedivši Arona Tejlor-Džonsona, Džejmsa Nortona i Idrisa Elbu.

Dua Lipa i Tarner još uvijek nisu dali zvanične izjave, dok se Amazon nije oglasio povodom glasina.

Britanska pjevačica je 2020. takođe dospjela u centar skandala kada je na Instagramu napisala da "Kosovo nije Srbija", a još više je razbjesnila javnost u Srbiji kada je podijelila zastavu takozvane "velike Albanije".

