Turski glumac Džan Jaman, poznat kao zvijezda nekoliko italijanskih TV serija kao što je "Sandokan", i glumica Selen Gorguzel, uhapšeni su u operaciji policijskih snaga za borbu protiv trgovine drogom, prenose danas mediji.

Izvor: ATA Images/Milan Maričić

Policijske snage su uhapsile glumce tokom noći u Istanbulu, u okviru pretresa u devet noćnih klubova. Jaman i Gorguzel su odvedeni u Institut za sudsku medicinu radi analize krvi.

Prema pisanju turskog lista "Hurijet", glumac je uhapšen nakon dojave. Tužilaštvo je naložilo pretres devet lokacija, uključujući hotel Bebek, gdje je glumac iz serije "Sandokan" provodio veče, a kod njega su pronađene nedozvoljene supstance.

Među sedam osoba koje je uhapsila turska policija, pored Jamana i glumice Gorguzel, nalaze se i vlasnici klubova, menadžeri i jutjuberi.

Izvor: YouTube/Screenshot/AYISHA THOUSIF



Istraga se odnosi na optužbe za posjedovanje droga ili stimulansa za ličnu upotrebu, kao i na podsticanje na prostituciju, prenijela je agencija Ansa.

Džan Jaman je 2021. godine posjetio Beograd gde je između ostalog uživao i u noćnom provodu srpske prestonice.

Vidi opis Uhapšen popularni turski glumac Džan Jaman Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Milan Maričić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: ATA Images/Milan Maričić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: ATA Images/Milan Maričić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: ATA Images/Milan Maričić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: ATA Images/Milan Maričić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ATA Images/Milan Maričić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: ATA Images/Milan Maričić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: ATA Images/Milan Maričić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: ATA Images/Milan Maričić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: ATA Images/Milan Maričić Br. slika: 10 10 / 10

Džan je nekima poznat i po vezi sa sportskom novinarkom Diletom Leotom, koja se udala za njemačkog fodbalera, golmana Lorisu Kasijusu. Džan i Dileta su vezu započeli 2020. godine, a da su zajedno potvrdili su 2021. fotografijom na društvenim mrežama. Bivši par je navodno bio veren, ali nikada se nisu vjenčali.

Vidi opis Uhapšen popularni turski glumac Džan Jaman Džan Jaman Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: instagram/canyaman Br. slika: 15 15 / 15 AD



Porijeklo s Kosova

Džan Jaman koji je veoma popularan ne samo u Turskoj već i u Srbiji, vuče korene sa naših prostora. Iako je rođen u Istanbulu 1989. godine, poreklom je sa Kosova, i iz Sjeverne Makedonije. Od djeda s majčine strane nasledio je ljubav prema jezicima, a uz turski govori italijanski, engleski i francuski.

Kao veoma vrijedan učenik, završio je jezičku gimnaziju kao s najvišim prosjekom otkako postoji ta obrazovna ustanova.

Izvor: Instagram / canyaman

Dio srednje škole proveo je u Americi, a po povratku u Istanbul upisao je pravni fakultet i završio ga 2012. godine. Odmah je počeo da radi u struci, u kompaniji "PricewaterhouseCoopers", a pisao je i članke za ekonomsku rubriku u novinama "Dunya".

(MONDO; Informer)



