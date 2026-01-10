logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen popularni turski glumac Džan Jaman

Uhapšen popularni turski glumac Džan Jaman

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Turski glumac Džan Jaman, poznat kao zvijezda nekoliko italijanskih TV serija kao što je "Sandokan", i glumica Selen Gorguzel, uhapšeni su u operaciji policijskih snaga za borbu protiv trgovine drogom, prenose danas mediji.

Uhapšen glumac Džan Jaman Izvor: ATA Images/Milan Maričić

Policijske snage su uhapsile glumce tokom noći u Istanbulu, u okviru pretresa u devet noćnih klubova. Jaman i Gorguzel su odvedeni u Institut za sudsku medicinu radi analize krvi.

Prema pisanju turskog lista "Hurijet", glumac je uhapšen nakon dojave. Tužilaštvo je naložilo pretres devet lokacija, uključujući hotel Bebek, gdje je glumac iz serije "Sandokan" provodio veče, a kod njega su pronađene nedozvoljene supstance.

Među sedam osoba koje je uhapsila turska policija, pored Jamana i glumice Gorguzel, nalaze se i vlasnici klubova, menadžeri i jutjuberi.

Izvor: YouTube/Screenshot/AYISHA THOUSIF


Istraga se odnosi na optužbe za posjedovanje droga ili stimulansa za ličnu upotrebu, kao i na podsticanje na prostituciju, prenijela je agencija Ansa.

Džan Jaman je 2021. godine posjetio Beograd gde je između ostalog uživao i u noćnom provodu srpske prestonice.

Džan je nekima poznat i po vezi sa sportskom novinarkom Diletom Leotom, koja se udala za njemačkog fodbalera, golmana Lorisu Kasijusu. Džan i Dileta su vezu započeli 2020. godine, a da su zajedno potvrdili su 2021. fotografijom na društvenim mrežama. Bivši par je navodno bio veren, ali nikada se nisu vjenčali.


Porijeklo s Kosova

Džan Jaman koji je veoma popularan ne samo u Turskoj već i u Srbiji, vuče korene sa naših prostora. Iako je rođen u Istanbulu 1989. godine, poreklom je sa Kosova, i iz Sjeverne Makedonije. Od djeda s majčine strane nasledio je ljubav prema jezicima, a uz turski govori italijanski, engleski i francuski.

Kao veoma vrijedan učenik, završio je jezičku gimnaziju kao s najvišim prosjekom otkako postoji ta obrazovna ustanova.

Izvor: Instagram / canyaman

Dio srednje škole proveo je u Americi, a po povratku u Istanbul upisao je pravni fakultet i završio ga 2012. godine. Odmah je počeo da radi u struci, u kompaniji "PricewaterhouseCoopers", a pisao je i članke za ekonomsku rubriku u novinama "Dunya".

(MONDO; Informer)

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumac Turska droga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA