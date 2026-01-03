logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo Dejan Đurović, poznati glumac i glas sa radija

Preminuo Dejan Đurović, poznati glumac i glas sa radija

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Glumac Dejan Đurović preminuo je u 88. godini.

Preminuo glumac Dejan Đurović, bivši muž Ruške Jakić Izvor: printscreen/youtube/ TV Studio B

Vijest o smrti glumca je objavljena na društvenim mrežama gdje su kolege počele da se opraštaju od njega.

Dejan Đurović je rođen u Beogradu, 7. novembra 1938. On se srpski glumac i voditelj, a njegov glas postao je popularan poslije sinhronizacije čuvene serije "Opstanak".

Bio je član glumačke ekipe serije "Neven" gdje je tumačio Čika Petronija. Od osamdesetih godina poznat je i po odličnom vođenju emisija posvećenih popularizaciji klasične muzike Televizije Beograd. Više od 30 godina vodio je popularnu emisiju "Dragstor ozbiljne muzike" na radiju Beograd 202.

Od njega se opraštaju na mrežama

"Glas mog detinjstva je otišao u vječnost. Dejane, neka ti je vječna slava", napisao je jedan korisnik Tvitera.

Aleksandar Marton se na mrežama takođe oprostio od Dejana.

- Danas je ovaj svijet, u 88.godini života, napustio veliki Dejan Đurović. Mnogi bi se složili, najbolji i najljepši glas Srbije. Glas koji smo, kao klinci zaljubljeni u tadašnji Obrazovni program, obožavali. Počivao u miru Božijem i pozdravi svog prerano otišlog zeta Vladu Divljana - napisao je on.

"Dejan je bio moja najveća ljubav"

Podsjetimo, Ruška Jakić je jednom prilikom govorila o ljubavi sa Dejanom i istakla da je on bio njena najveća ljubav.

- Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo "Dragstor ozbiljne muzike" i igrao je u čuvenom filmu "Subotom uveče". Dejan je radio u Radio Beogradu i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe - rekla je ona tada.

(Blic.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

in memoriam poznati glumac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA