Preminuo Dejan Đurović, poznati glumac i glas sa radija

Glumac Dejan Đurović preminuo je u 88. godini.

Izvor: printscreen/youtube/ TV Studio B

Vijest o smrti glumca je objavljena na društvenim mrežama gdje su kolege počele da se opraštaju od njega.

Dejan Đurović je rođen u Beogradu, 7. novembra 1938. On se srpski glumac i voditelj, a njegov glas postao je popularan poslije sinhronizacije čuvene serije "Opstanak".

Bio je član glumačke ekipe serije "Neven" gdje je tumačio Čika Petronija. Od osamdesetih godina poznat je i po odličnom vođenju emisija posvećenih popularizaciji klasične muzike Televizije Beograd. Više od 30 godina vodio je popularnu emisiju "Dragstor ozbiljne muzike" na radiju Beograd 202.

Od njega se opraštaju na mrežama

"Glas mog detinjstva je otišao u vječnost. Dejane, neka ti je vječna slava", napisao je jedan korisnik Tvitera.

Aleksandar Marton se na mrežama takođe oprostio od Dejana.

- Danas je ovaj svijet, u 88.godini života, napustio veliki Dejan Đurović. Mnogi bi se složili, najbolji i najljepši glas Srbije. Glas koji smo, kao klinci zaljubljeni u tadašnji Obrazovni program, obožavali. Počivao u miru Božijem i pozdravi svog prerano otišlog zeta Vladu Divljana - napisao je on.

"Dejan je bio moja najveća ljubav"

Podsjetimo, Ruška Jakić je jednom prilikom govorila o ljubavi sa Dejanom i istakla da je on bio njena najveća ljubav.

- Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo "Dragstor ozbiljne muzike" i igrao je u čuvenom filmu "Subotom uveče". Dejan je radio u Radio Beogradu i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe - rekla je ona tada.

(Blic.rs/MONDO)