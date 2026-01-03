Glumac je zadržan u bolnici gdje je hitno operisan.
Glumac Branimir Brstina završio je u bolnici nakon što je ustanovljeno da ima infarkt.
Naime, poznati srpski glumac Branimir Brstina hitno je primljen u Urgentni centar, nakon čega mu je ustanovljeno da je imao infarkt, te je operisan.
Operisan glumac Branimir Brstina: Dan pred rođendan doživio infarkt
Kako dalje navode domaći mediji, glumac se sada osjeća dobro.
Podsjetimo, glumac sutra puni 65. godina.
(Blic/ Mondo.rs)