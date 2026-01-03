logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Operisan glumac Branimir Brstina: Dan pred rođendan doživio infarkt

Operisan glumac Branimir Brstina: Dan pred rođendan doživio infarkt

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Glumac je zadržan u bolnici gdje je hitno operisan.

Branimir Brstina imao infarkt Izvor: Nemanja Jovanović

Glumac Branimir Brstina završio je u bolnici nakon što je ustanovljeno da ima infarkt.

Naime, poznati srpski glumac Branimir Brstina hitno je primljen u Urgentni centar, nakon čega mu je ustanovljeno da je imao infarkt, te je operisan.

Kako dalje navode domaći mediji, glumac se sada osjeća dobro.

Podsjetimo, glumac sutra puni 65. godina.

(Blic/ Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumac infarkt

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA