Operisan glumac Branimir Brstina: Dan pred rođendan doživio infarkt

Glumac je zadržan u bolnici gdje je hitno operisan.

Izvor: Nemanja Jovanović

Glumac Branimir Brstina završio je u bolnici nakon što je ustanovljeno da ima infarkt.

Naime, poznati srpski glumac Branimir Brstina hitno je primljen u Urgentni centar, nakon čega mu je ustanovljeno da je imao infarkt, te je operisan.

Kako dalje navode domaći mediji, glumac se sada osjeća dobro.

Podsjetimo, glumac sutra puni 65. godina.

