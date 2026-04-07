Ponudili mu gomilu novca, on rekao "Ne, hvala": Ovaj lik se ne vraća u seriju "Malcolm in the middle"

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Bivši glumac Erik Per Salivan neće se pojaviti u novim epizodama serije "Malcolm u sredini", u kojoj je od 2000. do 2006. godine glumio lik Djuija, Malkolmovog mlađeg brata.

Kreatori serije "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair" pokušali su da ga nagovore da se pridruži ostatku originalne glumačke ekipe, ali bez uspjeha, kako je otkrila glumica Džejn Kačmarek.

Džejn je u hit seriji tumačila lik Lous, Erikove majke na ekranu, a istu ulogu će igrati i u četiri nove epizode. Dok će se većina glumaca vratiti svojim ulogama, Per Salivan je odlučio da se fokusira na svoje obrazovanje.

Kačmarekovaje je u intervjuu za "The Guardian" rekla da penzionisani glumac proučava Dikensa na Harvardu i da je nevjerovatan student.

"Ponudili su mu gomilu novca da se vrati, a on je samo rekao: ‘Ne, hvala", dodala je poznata glumica.

Per Salivan je jedini član originalne postave koji je morao da bude zamenjen u predstojeće četiri epizode, a ulogu Djuija dobio je Kejleb Elsvort Klark.

U novim epizodama pojaviće se i Brajan Krenston, poznat po ulozi Hala, kao i Kristofer Kenedi Masterson i Džastin Berfild koji će ponovo oživjeti svoje uloge Frensisa i Eisa.

Publika će imati priliku da upozna i novi lik, Malkolmovu ćerku Leu, koju će glumiti Kili Karsten.

"Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair" premijerno će biti prikazan 10. aprila na platformi Disney+.

