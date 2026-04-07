Bivši glumac Erik Per Salivan neće se pojaviti u novim epizodama serije "Malcolm u sredini", u kojoj je od 2000. do 2006. godine glumio lik Djuija, Malkolmovog mlađeg brata.

Izvor: YouTube/Hulu

Kreatori serije "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair" pokušali su da ga nagovore da se pridruži ostatku originalne glumačke ekipe, ali bez uspjeha, kako je otkrila glumica Džejn Kačmarek.

Džejn je u hit seriji tumačila lik Lous, Erikove majke na ekranu, a istu ulogu će igrati i u četiri nove epizode. Dok će se većina glumaca vratiti svojim ulogama, Per Salivan je odlučio da se fokusira na svoje obrazovanje.

Kačmarekovaje je u intervjuu za "The Guardian" rekla da penzionisani glumac proučava Dikensa na Harvardu i da je nevjerovatan student.

Izvor: Youtube

"Ponudili su mu gomilu novca da se vrati, a on je samo rekao: ‘Ne, hvala", dodala je poznata glumica.

Per Salivan je jedini član originalne postave koji je morao da bude zamenjen u predstojeće četiri epizode, a ulogu Djuija dobio je Kejleb Elsvort Klark.

Pogledajte:

Vidi opis Ponudili mu gomilu novca, on rekao "Ne, hvala": Ovaj lik se ne vraća u seriju "Malcolm in the middle" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Hulu Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Hulu Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Hulu Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Hulu Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Hulu Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Hulu Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Hulu Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Hulu Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Hulu Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Hulu Br. slika: 10 10 / 10

U novim epizodama pojaviće se i Brajan Krenston, poznat po ulozi Hala, kao i Kristofer Kenedi Masterson i Džastin Berfild koji će ponovo oživjeti svoje uloge Frensisa i Eisa.

Publika će imati priliku da upozna i novi lik, Malkolmovu ćerku Leu, koju će glumiti Kili Karsten.

Pogledajte trejler:

Malcolm in the middle: Life's still unfair Izvor: Youtube / Hulu

"Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair" premijerno će biti prikazan 10. aprila na platformi Disney+.