Bivši glumac Erik Per Salivan neće se pojaviti u novim epizodama serije "Malcolm u sredini", u kojoj je od 2000. do 2006. godine glumio lik Djuija, Malkolmovog mlađeg brata.
Kreatori serije "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair" pokušali su da ga nagovore da se pridruži ostatku originalne glumačke ekipe, ali bez uspjeha, kako je otkrila glumica Džejn Kačmarek.
Džejn je u hit seriji tumačila lik Lous, Erikove majke na ekranu, a istu ulogu će igrati i u četiri nove epizode. Dok će se većina glumaca vratiti svojim ulogama, Per Salivan je odlučio da se fokusira na svoje obrazovanje.
Kačmarekovaje je u intervjuu za "The Guardian" rekla da penzionisani glumac proučava Dikensa na Harvardu i da je nevjerovatan student.
"Ponudili su mu gomilu novca da se vrati, a on je samo rekao: ‘Ne, hvala", dodala je poznata glumica.
Per Salivan je jedini član originalne postave koji je morao da bude zamenjen u predstojeće četiri epizode, a ulogu Djuija dobio je Kejleb Elsvort Klark.
Ponudili mu gomilu novca, on rekao "Ne, hvala": Ovaj lik se ne vraća u seriju "Malcolm in the middle"
U novim epizodama pojaviće se i Brajan Krenston, poznat po ulozi Hala, kao i Kristofer Kenedi Masterson i Džastin Berfild koji će ponovo oživjeti svoje uloge Frensisa i Eisa.
Publika će imati priliku da upozna i novi lik, Malkolmovu ćerku Leu, koju će glumiti Kili Karsten.
"Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair" premijerno će biti prikazan 10. aprila na platformi Disney+.