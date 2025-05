Haotičan život zvijezde serije "Peaky Blinders": Nakon skandala sa krek kokainom i zakonom, gubi mu se svaki trag

Nakon što su prijatelji izrazili strah za život glumca Pola Andersona, on je navodno nestao iz svog doma u Londonu vrijednog 1,2 miliona funti, nakon što je ponovo došao u sukob sa zakonom.

Izvor: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

U jednoj od najomiljenijih britanskih Tv seriji glumi elegantno odjevenog gangstera, ali u stvarnom životu, zvijezdu serije "Peaky Blinders" Pola Andersona - koji tumači moćnog Artura Šelbijа Mlađeg, prate zdravstvene tegobe, navodni problemi u karijeri i krivične optužbe.

Anderson (46) dospio je u žižu javnosti, i izazvao zabrinutost među fanovima posljednjih godina nakon što je fotografisan zapuštenog izgleda i uhvaćen u posjedu krek kokaina.

Pol Anderson serija Peaky Blinders Izvor: Youtube / Page Six

A sada, nakon što su prijatelji izrazili strah da je njegov život "u silaznoj putanji", glumac je navodno nestao iz svog doma u Londonu vriednog 1,2 miliona funti, nakon što je ponovo došao u sukob sa zakonom.

Anderson, koji ima dvogodišnjeg sina po imenu Bad, nedavno je osuđen za vožnju BMW motora bez osiguranja u imućnom dijelu britanske prestonice, prema navodima MailOnline.

Pol Anderson sa motorom

Izvor: Instagram/Printscreen

Incident se dogodio u blizini poznatog kriket terena Lord’s prošlog avgusta, samo nekoliko mjeseci nakon što je Anderson pozirao nasmijan pored najsavremenijeg električnog BMW motora za fotografiju na Instagramu.

"Prava je bomba", napisao je Anderson, dodajući da je proveo nedjelje sarađujući sa BMW-om na prilagođavanju izlaska dugo iščekivanog, živopisno drugačijeg i električnog CE02.

Zvijezda se nije pojavila na saslušanju pred Osnovnim sudom u Beksliju, u jugoistočnom Londonu u martu, gde je proglašen krivim, dok se tvrdi da mu se trenutno gubi svaki trag.

Vlasti koje istražuju drugi slučaj, Andersonovo navodno nepojavljivanje na zakazanom sastanku sa socijalnim radnikom, nakon što je u januaru prošle godine priznao krivicu za posjedovanje krek kokaina, navodno ne mogu da utvrde gdje se glumac trenutno nalazi.

Ipak, na čudan način, uprkos tvrdnjama da je "nestao", Anderson je upravo dao rijedak intervju za jedan lokalni škotski list uoči planiranog pojavljivanja u Dandiju u junu.

Tokom intervjua, dao je zagonetan komentar o novoj sezoni serije "Peaky Blinders", čije snimanje bi trebalo da počne ovog ljeta, i otkrio iznenađujuće prijateljstvo sa bokserskom legendom Tajsonom Furijem. Za list The Courier rekao je da je "već neko vrijeme dobar prijatelj" sa Kraljem Cigana, kako ga popularno zovu.

"Tajson me je pozvao na nekoliko velikih mečeva i bio sam pored ringa sa njegovom ekselencijom, gledajući neke od najboljih boksera na svijetu", tvrdi Anderson.

Dodao je: "Vodim razgovore o tome da postanem ambasador boksa u Saudijskoj Arabiji".

Anderson, nekada radnički klinac koji je napustio školu sa 14 godina, omiljen je zbog svoje uloge u "Peaky Blinders", gdje glumi uz dobitnika Oskara, Kilijana Marfija (Tomi Šelbi). Uprkos svojim problemima, navodi se da je Anderson propustio snimanje filma Peaky Blinders i da trenutno zarađuje po 150 funti po poruci, putem personalizovanih video čestitki na platformi Cameo. Međutim, glumac je nedavno nagovijestio moguće učešće u sedmoj sezoni popularne serije.

"Biće još toga", rekao je za The Courier, otkrivši da je potpisao ugovor o poverljivosti (NDA). "Sledi film, a zatim se priča i o mogućoj novoj sezoni. Svi smo se zakleli na ćutanje što se toga tiče, tako da ne mogu mnogo da otkrivam."

Izvor: Instagram/Printscreen

Prošlog ljeta, Anderson je u jednom snimku na Instagramu govorio o tome kako se bori, usred zabrinutosti prijatelja da je "u silaznoj spirali" i da "živi kao da je na nekoj drugoj planeti". Rekao je: "Baš kao i ti, pogledaj u sebe, pronađi to sam, prevaziđi borbe, nevolje, bol koji osjećaš. Jer nema priče bez borbe."

Zvijezda, koja je ranije govorila o borbi sa sumnjom u sebe, nastavila je: "Vjeruj meni, i ja sam se borio, i borim se i danas, isto kao i ti - i nosimo se s tim. Ako mogu da ti pomognem da se nosiš sa svojim borbama, hajde da to uradimo zajedno. Neka ovo bude prvi od mnogih razgovora, jer ne možeš sam. Potrebna ti je pomoć."

"I još nešto želim da ti kažem - možeš pomoći drugima, a to će zauzvrat pomoći tebi. To se zove služenje. Zato se okreni prijatelju, potraži nekog drugog ko takođe pati i, koliko god ti to teško bilo pomozi mu, jer ćeš videti da to pomaže i tebi vjerovao ili ne. Zapamti ovo - mi smo nevjerovatni. Ti si nevjerovatan", poručio je Pol.

Jedan lokalni prodavac, koji je smatrao Andersona prijateljem, rekao je za MailOnline u to vreme: "Srceparajuće je. On je u rasulu. Ali njegovo nestabilno ponašanje stvara ozbiljne probleme. Često djeluje kao da je odsutan, kao da uošte nije prisutan.“

Prodavac je tvrdio da se Anderson svađao sa mještanima i imao problema sa hodanjem. "Izgleda kao da je van kontrole. Tragično je", rekao je prijatelj.

(MONDO)