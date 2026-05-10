Najljepši domaći tartar sos: Neuporedivo je bolji od bilo kog kupovnog umaka

Pripremite najljepši domaći tartar sos koji je bolji od kupovnog. Brzo se pravi i savršeno se slaže uz ribu, meso i sendviče.

Ukoliko ste ikada bili razočarani kupovnim tartar sosom, ovaj recept za domaći umak će vas totalno raspametiti. Pravi se za nekoliko minuta, od jednostavnih sastojaka koje većina već ima kod kuće, a rezultat je svjež, kremast i pun ukusa.

Odlično ide uz pohovanu ribu, plodove mora, krompir, meso ili kao dodatak sendvičima.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: sos/umak

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 10–15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: nema kuvanja + kratko hlađenje

Ukupno vrijeme pripreme: oko 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

mjera šolja od 250 ml

1 šolja majoneza

1 šolja sitno sjeckanih kiselih krastavaca

1 kašika svježe ili sušene mirođije (ili peršuna)

1 kašičica limunovog soka

1 kašičica šećera

1/4 kašičice mljevenog bibera

2 kašike sitno seckanog crnog luka (po želji)

Priprema:

1. korak: Sjeckanje

U činiji sjedinite majonez, sitno sjeckane kisele krastavce, mirođiju, limunov sok, šećer, biber i po želji crni luk.

2. korak: Miješanje

Sve dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačen, kremast sos.

Dodajte crni luk samo ako volite jači ukus i uvijek ga sitno iseckajte da ne dominira.

3. korak: Dodaci

Probajte i po potrebi dodajte još limunovog soka ili krastavaca za intenzivniji ukus.

4. korak: Hlađenje

Ostavite sos kratko u frižideru da se ukusi povežu prije serviranja.