Uništićete indukcionu ploču ako ovo radite: Fleke će biti još gore, a rizikujete i da oštetite šporet

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Indukcione ploče su brze, efikasne i elegantne, ali samo pravilno čišćenje čuva njihov sjaj i produžava vijek trajanja.

  • Indukcionu ploču treba čistiti odmah nakon kuvanja i tek kada se potpuno ohladi, kako bi se izbjegla trajna oštećenja.
  • Izbjegavajte agresivna sredstva, jer hemikalije poput amonijaka, hlora ili abrazivnih preparata mogu nepovratno da unište površinu.
  • Ploču treba na kraju uvijek obrisati čistom krpom ili ubrusom da ne ostanu fleke i tragovi vode.

Indukcioni šporeti i ploče za kuvanje postali su popularni zahvaljujući brzini pripreme hrane, energetskoj efikasnosti i sigurnosti pri korišćenju. Zagrijavaju se brže od električnih i plinskih šporeta, omogućavaju preciznu kontrolu temperature i, naravno, lijepo izgledaju u kuhinji.

Da bi ploča dugo ostala u dobrom stanju, važno je pravilno je čistiti. Greške u održavanju mogu nepovratno da je oštete.

Jedna od najčešćih grešaka je odlaganje čišćenja. Ako ostaci hrane ili masnoće stoje na ploči duže vrijeme, kasnije će se teže ukloniti, a postoji i veći rizik da se površina trajno ošteti. Zato ploču treba očistiti odmah nakon kuvanja, čak i ako je u kontaktu bila samo sa vodom – kamenac se brzo skuplja.

Druga greška je čišćenje dok je ploča još topla. U uputstvima jasno piše da mora da se ohladi prije nego što se koristi sredstvo za čišćenje. Ako se pravilo ignoriše, mrlje se mogu dodatno „zapeći“ i postati još tvrdokornije.

Treća opasnost dolazi od pogrešnih sredstava za čišćenje. Preparati koji sadrže amonijak, hlor, kiseline ili otapala mogu da nagrizu površinu. Isto važi i za izbjeljivače i sredstva protiv kamenca ili rđe – i mala količina može da napravi štetu.

Nije preporučljivo ni koristiti oštre predmete, grube četke ili sunđere, jer lako ostavljaju ogrebotine. Čak i deterdžent za sudove može da bude problematičan – iako djeluje logično, ostaci deterdženta stvaraju sloj na ploči koji dugoročno mijenja njen izgled.

Na kraju, ploču je uvijek potrebno osušiti čistom krpom ili papirnim ubrusom. Ako ostane vlažna, fleke i tragovi vode mogu da naruše njen izgled i skrate vijek trajanja.

