3 boje za kuhinju koje vole bogataši: Luksuz i stil otkrivaju život na visokoj nozi

Nove boje za kuhinju su u trendu...

Bež je klasika, a pažljiv izbor nijanse sa bisernim odsjajem daje šik osnovu za mnoge kombinacije.

Luksuzan enterijer ne zavisi samo od cijene namještaja, već od pažljivo usklađenih elemenata – od prostora i protoka, preko kvalitetnih materijala i majstorskog zanata, do rasvjete i umetničkih detalja.

Ono što enterijer čini luksuznim jeste osjećaj harmonije i sofisticiranosti koji se stvara kada svaki dio stana ima svoju svrhu i priču.

Veliku ulogu igraju i boje, jer i one ostavljaju pečat elegancije i modernosti. U luksuznim domovima s posebnom pažnjom se biraju boje za kuhinju, a aktuelne su one koje ističu status i stil vlasnika.

Blijedozelena – boja žalfije kao odraz tihog luksuza

Žalfija je boja koja unosi mir i prirodnu harmoniju u prostor. U kuhinjama se može koristiti kako za elemente tako i za zidove, a ostavlja utisak vintidž elegancije, ali i savremenog minimalizma. Blijedozelene nijanse se savršeno uklapaju sa zlatnim ili mesinganim detaljima i stvaraju atmosferu luksuza bez napadnosti. Vole ih svi koji uživaju u spokoju i profinjenosti, a pokazuju da je prostor uređen sa ukusom i pažnjom.

Roze boja – nježna, ali moćna poruka

Na prvi pogled, roze djeluje romantično i suptilno, ali u kuhinji ona postaje znak hrabrosti i individualnog stila. Koristi se u kombinaciji sa neutralnim zidovima i radnim pločama od mermera ili kvarca, pa prostor dobija glamurozan, ali topao izgled. Roze kuhinja pokazuje da vlasnik ima samopouzdanja da se izdvoji i da luksuz ne mora da bude samo u klasičnim tamnim tonovima. Ova boja daje osjećaj ekskluzivnosti i unikatnosti.

Bež – topla klasika koja nikada ne izlazi iz mode

Bež, naročito u toploj nijansi, predstavlja vječnu klasiku. Ona je sinonim za čistoću, eleganciju i trajnost. Bogataši je vole jer se lako kombinuje sa svim drugim bojama i materijalima – od drveta do kamena. Bež kuhinja odiše luksuzom upravo zato što je nenametljiva, a opet savršeno skladna. U kombinaciji sa modernim aparatima i diskretnim osvjetljenjem, ova boja čini da prostor izgleda bogato i bezvremenski.

