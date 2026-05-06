Kuhinjski ormarići više neće biti isti: Sve više ljudi mijenja ih praktičnijim rješenjem i zaboravljaju na nered

Fioke u kuhinji postaju sve popularnije jer nude bolju organizaciju, više prostora i lakši pristup stvarima. Evo šta treba znati prije zamjene ormarića.
Prilikom planiranja ili renoviranja kuhinje, pažnja se više ne usmjerava samo na izgled, već i na funkcionalnost prostora. Upravo zato sve više ljudi donje kuhinjske ormariće mijenja fiokama, jer nude bolju organizaciju, lakši pristup stvarima i efikasnije korišćenje prostora.
Fioke donose brojne prednosti – od veće preglednosti i pristupačnosti do urednijeg i modernijeg izgleda. Stručnjaci ističu da ovaj trend nije samo estetski, već prije svega praktičan izbor za svakodnevnu upotrebu.
Lakši pristup bez saginjanja
Jedan od najvećih problema u kuhinji jeste traženje predmeta u dubokim ormarićima. Saginjanje i preturanje po zadnjem dijelu police može biti naporno, posebno za starije osobe ili one sa ograničenom pokretljivošću.
Kod fioka je situacija mnogo jednostavnija – izvlače se u potpunosti, pa je sav sadržaj odmah vidljiv i lako dostupan. Tako se bez muke dolazi do svega što vam je potrebno.
Više mjesta za odlaganje
Fioke često omogućavaju bolje iskorišćenje prostora od klasičnih ormarića. Kako nemaju centralne pregrade, moguće je iskoristiti gotovo svaki centimetar unutrašnjosti.
To je posebno korisno u manjim kuhinjama, gdje je svaki dio prostora dragocjen. U fioke se lako mogu smjestiti i manji kuhinjski aparati poput blendera, tostera ili kuvala, čime radna površina ostaje urednija.
Lakša organizacija i prilagođavanje
Fioke nude veću fleksibilnost kada je u pitanju organizacija. Uz različite pregrade i umetke, lako se mogu prilagoditi za pribor, posuđe, začine ili sitnice koje često prave nered.
Prednost je i to što se organizatori mogu lako pomerati ili menjati, pa se prostor prilagođava novim potrebama domaćinstva.
Na šta treba obratiti pažnju prije zamjene?
Iako imaju mnogo prednosti, fioke imaju i određene mane. Najčešća prepreka je cijena, jer su obično skuplje od standardnih ormarića zbog dodatnog materijala i mehanizama, piše Index.hr
Takođe, njihova ugradnja može zahtijevati dodatne prepravke, pa je preporučljivo konsultovati stručnjaka prije renoviranja.
Važno je provjeriti i nosivost fioka ako planirate da u njima držite teško posuđe, poput gusanih šerpi ili velikih tiganja. Pored toga, visoki kuhinjski aparati možda neće stati u standardne fioke, pa je dobro unaprijed isplanirati raspored.