logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mali stan od 20 kvadrata idealan za izdavanje: Zbog jednog trika kuhinja izgleda duplo veća

Mali stan od 20 kvadrata idealan za izdavanje: Zbog jednog trika kuhinja izgleda duplo veća

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Otkrijte kako je garsonjera od samo 20 kvadrata transformisana u funkcionalan i moderan dom.

Dizajn garsonjere od 20 m2: Od starog kupatila do modernog i toplog doma Izvor: Youtube / Fantato Nitoli Arquitetura
  • Ugrađeni plakar i veliko ogledalo na samom ulazu štede prostor i omogućavaju da djeluje prostranije.
  • Kuhinja je osmišljena u dvije boje, a našlo se mjesta i za jednu otvorenu policu. 

Mali stan od 20 kvadrata renoviran je tako da je primijenjena jednostavna kombinacija boja - bež nijanse djeluju umirujuće, a elementi u crnoj boji daju zanimljiv kontrast.

Vlasnici ove lijepe garsonjere željeli su bazu koja će biti toplija i personalizovanija od hotela, ali i dovoljno univerzalna da se lako iznajmljuje kada nisu tu. Dizajnerski tim je zato osmislio projekat koji spaja funkcionalnost, estetiku i pametno iskorišćen svaki centimetar.

Prva velika intervencija bila je u kupatilu. Nekada je umivaonik bio van njega, praktično pored kreveta, što je remetilo koncept doma. Zid je djelimično uklonjen, a mali hodnik pretvoren u dio kupatila, pa je lavabo dobio svoje mjesto unutra. Na mjestu gdje je nekada bio, sada se nalazi nova stolarska jedinica sa ugradnim ormarom i velikim ogledalom koje vizuelno širi prostor. Klizna vrata kupatila integrisana su u panel, pa cijeli zid djeluje kao jedinstvena minimalistička cjelina.

Kuhinja je postala srce garsonjere. Iako mala, ona je udobna i potpuno funkcionalna: indukcioni šporet sa dvije ringle, multifunkcionalna mikrotalasna sa grilom i er-frajer funkcijom, prostrana sudopera i slavina sa filterom. Materijali su pažljivo birani – porcelanske pločice koje imitiraju travertin i viseći elementi u potpuno istom bež tonu čine da kuhinja izgleda duplo veća.

Mali stan od 20 kvadrata idealan za izdavanje
Izvor: Youtube / Fantato Nitoli Arquitetura

Ova boja se ponavlja i u kupatilu, stvarajući vizuelnu harmoniju. Diskretna LED rasveta i skriveni prekidači doprinose čistom, elegantnom izgledu.

Na kraju kuhinjskog bloka nalazi se multifunkcionalni kutak. Mala sofa i stolica omogućavaju da se tu posluži obrok, radi ili jednostavno odmara. Iznad je postavljen TV, prvenstveno orijentisan ka krevetu, ali vidljiva i iz zone za sjedenje. Dva sloja zavjesa – blackout i lagani lan – rješavaju pitanje svetlosti i privatnosti, pa prostor može da bude i potpuno zatamnjen i nježno osvjetljen.

Spavaći dio je osmišljen tako da bude udoban, ali ne skučen. Umjesto klasične MDF ploče, uzglavlje je izvedeno od imitacije kože, što daje sofisticiran i topao izgled. U noćnom ormariću sa fiokom integrisani su svi električni priključci i utičnice, pa kablovi ostaju skriveni, a prostor čist. Gornji ormari se nastavljaju na garderober, nudeći veliki prostoz za skladištenje stvari bez narušavanja estetike.

Zavirite u galeriju slika i pogledajte detalje ovog malog stana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

stan garsonjera uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA