Mali stan od 20 kvadrata idealan za izdavanje: Zbog jednog trika kuhinja izgleda duplo veća

Otkrijte kako je garsonjera od samo 20 kvadrata transformisana u funkcionalan i moderan dom.

Izvor: Youtube / Fantato Nitoli Arquitetura

Ugrađeni plakar i veliko ogledalo na samom ulazu štede prostor i omogućavaju da djeluje prostranije.

Kuhinja je osmišljena u dvije boje, a našlo se mjesta i za jednu otvorenu policu.

Mali stan od 20 kvadrata renoviran je tako da je primijenjena jednostavna kombinacija boja - bež nijanse djeluju umirujuće, a elementi u crnoj boji daju zanimljiv kontrast.

Vlasnici ove lijepe garsonjere željeli su bazu koja će biti toplija i personalizovanija od hotela, ali i dovoljno univerzalna da se lako iznajmljuje kada nisu tu. Dizajnerski tim je zato osmislio projekat koji spaja funkcionalnost, estetiku i pametno iskorišćen svaki centimetar.

Prva velika intervencija bila je u kupatilu. Nekada je umivaonik bio van njega, praktično pored kreveta, što je remetilo koncept doma. Zid je djelimično uklonjen, a mali hodnik pretvoren u dio kupatila, pa je lavabo dobio svoje mjesto unutra. Na mjestu gdje je nekada bio, sada se nalazi nova stolarska jedinica sa ugradnim ormarom i velikim ogledalom koje vizuelno širi prostor. Klizna vrata kupatila integrisana su u panel, pa cijeli zid djeluje kao jedinstvena minimalistička cjelina.

Kuhinja je postala srce garsonjere. Iako mala, ona je udobna i potpuno funkcionalna: indukcioni šporet sa dvije ringle, multifunkcionalna mikrotalasna sa grilom i er-frajer funkcijom, prostrana sudopera i slavina sa filterom. Materijali su pažljivo birani – porcelanske pločice koje imitiraju travertin i viseći elementi u potpuno istom bež tonu čine da kuhinja izgleda duplo veća.

Mali stan od 20 kvadrata idealan za izdavanje

Ova boja se ponavlja i u kupatilu, stvarajući vizuelnu harmoniju. Diskretna LED rasveta i skriveni prekidači doprinose čistom, elegantnom izgledu.

Na kraju kuhinjskog bloka nalazi se multifunkcionalni kutak. Mala sofa i stolica omogućavaju da se tu posluži obrok, radi ili jednostavno odmara. Iznad je postavljen TV, prvenstveno orijentisan ka krevetu, ali vidljiva i iz zone za sjedenje. Dva sloja zavjesa – blackout i lagani lan – rješavaju pitanje svetlosti i privatnosti, pa prostor može da bude i potpuno zatamnjen i nježno osvjetljen.

Spavaći dio je osmišljen tako da bude udoban, ali ne skučen. Umjesto klasične MDF ploče, uzglavlje je izvedeno od imitacije kože, što daje sofisticiran i topao izgled. U noćnom ormariću sa fiokom integrisani su svi električni priključci i utičnice, pa kablovi ostaju skriveni, a prostor čist. Gornji ormari se nastavljaju na garderober, nudeći veliki prostoz za skladištenje stvari bez narušavanja estetike.

