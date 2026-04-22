Mali stan od 37 kvadrata sa dvije spavaće sobe: Prelijepa kuhinja je srce doma

Mali stan od 37 kvadrata namješten funkcionalno i jednostavno.

U pametno iskorištenom malom stanu od 37 kvadrata svaki kutak ima funkciju.

Korištenje iste boje drveta i tonova u ulazu, kuhinji i trpezariji stvara vizuelnu harmoniju.

Praktična rješenja uključuju i blackout roletne u dnevnoj i spavaćoj sobi, duboka sudopera koja „sakrije“ posuđe, krevet sa sandukom za odlaganje.

Ulazni prostor u ovaj mali stan od 37 kvadrata je zamišljen kao mali, ali funkcionalan kutak: ogledalo i polica sa zelenim biljkama našli su mjesto iznad cipelarnika, izrađenog po mjeri zajedno s kuhinjom.

Tu je i mali okrugli tepih koji daje šarm prostoru, kao i kukice za torbe i kapute. Desno od ulaza, vrata i zidovi su obojeni u isti ton plave boje – hrabar potez koji se pokazao kao pun pogodak.

Centralni detalj dnevne sobe je veliko ogledalo koje vizuelno širi prostor i daje mu eleganciju. Umjesto spuštanja plafona, vlasnica se odlučila za rasvjetu na šinama – pametan potez u malom prostoru, jer spušten plafon bi ga dodatno smanjio.

Tu je i pažljivo osmišljen TV kutak. Na policama su ukrasi i sitnice, televizor odabran prema veličini prostora, a ispod niska komoda kraj koje ima mjesta i za kutak za kućnog ljubimca.

Kako bi prostor bio funkcionalan i za goste, na prozor je postavljena roletna za zatamnjivanje prostora. Kada prijatelji prespavaju na sofi koja se rasklapa, soba se potpuno zamrači i pretvara u udobno mjesto za spavanje ili gledanje filma bez odsjaja na ekranu.

U nastavku se nalazi trpezarijski dio. Sto je izrađen po mjeri, manjih dimenzija od standardnih, kako bi se optimizovao prostor između sofe i zida. Ploča je od istog drveta kao police i ulazni dio, pa se sve uklapa u jedinstvenu paletu enterijera. Nogare stola su industrijskog stila, kupljene posebno, dok su stolice izabrane da prate estetiku – jednostavne, ali elegantne. Stolice se savršeno uklapaju u enterijer.

Kuhinja je osmišljena tako da svaki detalj ima svoje mjesto. Ormarići i mikrotalasna pećnica su raspoređeni praktično, a jedan dio je pretvoren u improvizovanu kristalijeru sa LED osvetljenjem – savršeno za čaše, šolje i ukrase. Tu je i mali kutak za začine, sa diskretnim osvjetljenjem.

Posebno je korisna duboka sudopera koja lako „sakrije“ gomilu posuđa, pa kuhinja uvijek izgleda uredno. Iznad nje stoji aspirator u crnoj boji, idealan za prostor bez prozora. Indukciona ploča je moderna, a iza kuhinje je mali, ali funkcionalan prostor za pranje i sušenje veša.

U spavaćoj sobi je bračni krevet sa ugrađenim sandukom za posteljinu, kao i garderober sa kliznim vratima. Manja spavaća soba je namijenjena djetetu i jednostavno namješetena. U kupatilu se planira još radova, a zasad su postavljeni staklena tuš-kabina i držač za peškire. Pogledajte detalje ovog stana u galeriji slika.