logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako vratiti ravnotežu u domu bez velikih promjena: Trikovi dizajnera koji ne koštaju ništa, a izgledaju ekstra

Kako vratiti ravnotežu u domu bez velikih promjena: Trikovi dizajnera koji ne koštaju ništa, a izgledaju ekstra

Autor H.K. Izvor mondo.rs
0

Kako da najbrže sredite kuću tako da se u njoj lako opustite? Evo savjeta!

Trikovi dizajnera za ravnotežu u domu Izvor: Shutterstock
  • Smanjite vizuelni šum - očistite jednu „tačku trenja“ (pult, ulaz, ugao) i odmah ćete smanjiti osjećaj napetosti u stanu.
  • Pažljivo birajte rasvjetu, prigušena, slojevita svjetlost čine svaku prostoriju u kući mirnijom.
  • Trudite se da dom održavate, a ne da jurite perfekciju. Kada svaka stvar ima svoje mjesto, prostor se brzo vraća u red.

Kada vam neki prostor djeluje napeto, često je teško tačno odrediti zašto. Možda osjećate nemir ili preopterećenost, a izvor stresa ostaje neuhvatljiv.

Ako se tako osjećate u svom stanu, razmotrite savjete dizajnera za pojednostavljenje životnog prostora i sređivanje stana tako da se on ubuduće lako održava.

Svi dizajneri složno ističu: prvi korak ka mirnijem domu je svjesno smanjivanje vizuelnog "šuma". Prije nego što bilo šta novo kupite ili počnete da premiještate, očistite sve ono što vam je pred očima - radne ploče, stočiće, ulazne zone.

soba
Izvor: Shutterstock

Mozak konstantno procesuira svaki predmet koji vidi, a neki detalji su posebna "tačka trenja", kako to kažu dizajneri - to može biti gomila pošte na kuhinjskom pultu ili previše jaka rasvjeta. Zato prvo treba detektovati takve izvore iritacije, a zatim uklanjati jedan po jedan.

Kada mozak ima manje stimulusa za obradu, nivo stresa opada, odluke postaju lakše, a nervni sistem se oslobađa preopterećenja. Sitni, ponavljajući mikrostresori kao što su nered na pultu ili naslagane kutije u uglu registruju se kao „nedovršeni poslovi“ i podižu osnovni nivo budnosti. Uklanjanje tih elemenata smanjuje napetost i vraća osjećaj kontrole.

osvetljenje u dnevnoj sobi
Izvor: Shutterstock

Počnite od jedne prostorije i to one gdje se najradije opuštate. Budite nemilosrdni prema stvarima koje ne pripadaju tamo. Dajte svakoj stvari mjesto i tada će se haos uvijek lako sređivati.

Ako, nakon raščišćavanja, prostor i dalje djeluje napeto, dizajneri predlažu sljedeće prioritete:

Rasveta: zamijenite oštru plafonsku svjetlost slojevitim, toplim izvorima; prigušivači, lampe i svijeće pomažu da prostor djeluje sigurnije i prizemljenije.

Večernji ritual: uspostavite predvidljivu večernju rutinu - prigušite svjetla, uredite jednu površinu, sklonite ekrane i posvetite se nečemu umirujućem (čitanje, istezanje).

Paleta boja i teksture: ako su zidovi previše agresivni, ubacite smirujuće tonove i prirodne materijale poput jute, ratana i lana koji vraćaju osećaj povezanosti sa prirodom. U galeriji pogledajte i predloge za boje u dnevnoj sobi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dom stan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA