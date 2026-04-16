Imate prazan ugao u sobi? Donosimo 10 ideja da ga pretvorite u najljepši dio doma

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Ne znate šta da radite sa praznim uglom u sobi? Donosimo 10 praktičnih i lijepih ideja kako da ga uredite bez pretrpavanja prostora.

10 ideja za prazan ugao u sobi Izvor: Carlos Amarillo/Shutterstock

  • Prazan ugao može lako postati funkcionalan uz biljke, namještaj ili dekoraciju.
  • Ključ je u balansu – ne pretrpavati prostor, već mu dati svrhu.
  • Najbolje rješenje je ono koje odgovara vašem načinu života i prostoru.

Uređenje doma može biti pravi užitak – dok ne dođete do praznog ugla u sobi koji jednostavno "ne znate gdje da smjestite". Često djeluje kao da šta god da dodate može izgledati suvišno ili pretrpano, pa mnogi odustanu i ostave ga praznim.

Ipak, istina je da upravo taj dio prostora može postati najljepši i najfunkcionalniji kutak u vašem domu. Donosimo vam konkretne ideje kako da prazan ugao pretvorite u praktičan i estetski privlačan dio prostora – bez pretjerivanja i grešaka u dekoraciji.

1. Biljke – najlakši način da prostor "oživi"

Ako postoji univerzalno rešenje za prazan ugao, to su sobne biljke.

One:

  • osvježavaju prostor
  • smanjuju prašinu
  • vizuelno “omekšavaju” enterijer

Možete izabrati visoku podnu biljku ili viseću varijantu. Važno je samo da obratite pažnju na količinu svjetlosti – biljke koje traže sunce ne stavljajte u taman ugao.

2. Fotelja ili klupa – ugao za opuštanje

Prazan ugao lako može postati vaš kutak za odmor.

Dovoljno je da ubacite:

  • udobnu fotelju
  • malu klupu
  • ili čak mini “window seat” ako imate prozor

Ovako prostor dobija funkciju, a ne djeluje kao "rupa" u enterijeru.

Nameštaj u dnevnoj sobi
Izvor: followtheflow/shutterstock

3. Ogledalo – trik za veći i svetliji prostor

Ako je soba manja, veliko ogledalo je pun pogodak.

Prednosti:

  • vizuelno povećava prostor
  • reflektuje svjetlost
  • razbija monotoniju zida

Za dodatni efekat, ispred ogledala stavite vazu, biljku ili svijeće.

Ogledalo u predsoblju
Izvor: Shutterstock

4. Radni sto – pametno iskorišćen prostor

Ugao je idealan za kompaktni radni sto.

Može služiti kao:

  • radni kutak
  • mjesto za šminkanje
  • prostor za dečji rad

Ugaoni stolovi štede prostor i vizuelno ne opterećuju sobu. A pogledajte kako sjajno može da izgleda i mini kancelarija ispod stepenica:

5. Zidna dekoracija – umjetnost koja mijenja sve

Prazan ugao možete pretvoriti u mali vizuelni fokus uz pomoć:

  • velikih slika
  • galerije ramova
  • tapiserija
  • ili akcentnog zida

Jedan upečatljiv detalj često je dovoljan da prostor izgleda sređeno i osmišljeno. Pogledajte kako možete napraviti divan zid sa slikama:

6. Police – praktično i dekorativno rješenje

Police su idealne jer:

  • štede prostor
  • lako se menjaju
  • imaju i funkciju i estetiku

Možete birati između:

  • lebdećih polica
  • ugaonih sistema
  • otvorenih regala

Na njih možete staviti knjige, dekoraciju ili biljke. Pogledajte kako sve možete koristiti police u dnevnoj sobi:

7. Merdevine za ćebad – trend koji ima smisla

Ako imate višak ćebadi, ovo je i praktično i dekorativno rešenje.

Naslonite dekorativne merdevine u ugao i dodajte:

  • ćebad
  • jastuke
  • korpu za sitnice

Dobijate topao i “instagram” kutak bez puno truda.

8. Rasveta – detalj koji mijenja atmosferu

Dobro osvjetljenje je ključno.

U ugao možete dodati:

  • podnu lampu
  • stonu lampu
  • viseće svjetlo

Važno je da svjetlo bude dovoljno jako za večernje sate, a ne samo dekorativno.

Lampa
Izvor: Foto: Shutterstock

9. Polica za knjige – mali kućni kutak za uživanje

Biblioteka u uglu je odlična ideja ako želite toplinu i karakter u prostoru.

Možete:

  • kupiti gotovu policu
  • ili napraviti ugradnu varijantu

Ključ je da odlučite da li želite funkcionalnu biblioteku ili dekorativni element.

10. Bar ili kutak za kafu – mali luksuz u domu

Ako želite nešto drugačije, napravite:

mini bar ili coffee stanicu

Tu možete držati:

  • šolje
  • kafu ili čaj
  • čaše i dekoraciju

Ako je na točkiće – još bolje, jer dobijate i mobilnost i stil.

Žena pije kafu
Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock

Ne postoji "prazan ugao", samo neiskorišćen prostor

Kada je u pitanju uređenje doma, najvažnije pravilo je jednostavno: pravila zapravo ne postoje

Važno je da prostor:

  • ima svrhu
  • izgleda prijatno
  • odgovara vašem načinu života

Čak i mali ugao može postati omiljeno mjesto u vašem domu – uz samo malo kreativnosti.

