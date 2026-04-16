Imate prazan ugao u sobi? Donosimo 10 ideja da ga pretvorite u najljepši dio doma

Ne znate šta da radite sa praznim uglom u sobi? Donosimo 10 praktičnih i lijepih ideja kako da ga uredite bez pretrpavanja prostora.
- Prazan ugao može lako postati funkcionalan uz biljke, namještaj ili dekoraciju.
- Ključ je u balansu – ne pretrpavati prostor, već mu dati svrhu.
- Najbolje rješenje je ono koje odgovara vašem načinu života i prostoru.
Uređenje doma može biti pravi užitak – dok ne dođete do praznog ugla u sobi koji jednostavno "ne znate gdje da smjestite". Često djeluje kao da šta god da dodate može izgledati suvišno ili pretrpano, pa mnogi odustanu i ostave ga praznim.
Ipak, istina je da upravo taj dio prostora može postati najljepši i najfunkcionalniji kutak u vašem domu. Donosimo vam konkretne ideje kako da prazan ugao pretvorite u praktičan i estetski privlačan dio prostora – bez pretjerivanja i grešaka u dekoraciji.
1. Biljke – najlakši način da prostor "oživi"
Ako postoji univerzalno rešenje za prazan ugao, to su sobne biljke.
One:
- osvježavaju prostor
- smanjuju prašinu
- vizuelno “omekšavaju” enterijer
Možete izabrati visoku podnu biljku ili viseću varijantu. Važno je samo da obratite pažnju na količinu svjetlosti – biljke koje traže sunce ne stavljajte u taman ugao.
2. Fotelja ili klupa – ugao za opuštanje
Prazan ugao lako može postati vaš kutak za odmor.
Dovoljno je da ubacite:
- udobnu fotelju
- malu klupu
- ili čak mini “window seat” ako imate prozor
Ovako prostor dobija funkciju, a ne djeluje kao "rupa" u enterijeru.
3. Ogledalo – trik za veći i svetliji prostor
Ako je soba manja, veliko ogledalo je pun pogodak.
Prednosti:
- vizuelno povećava prostor
- reflektuje svjetlost
- razbija monotoniju zida
Za dodatni efekat, ispred ogledala stavite vazu, biljku ili svijeće.
4. Radni sto – pametno iskorišćen prostor
Ugao je idealan za kompaktni radni sto.
Može služiti kao:
- radni kutak
- mjesto za šminkanje
- prostor za dečji rad
Ugaoni stolovi štede prostor i vizuelno ne opterećuju sobu. A pogledajte kako sjajno može da izgleda i mini kancelarija ispod stepenica:
Imate prazan ugao u sobi? Donosimo 10 ideja da ga pretvorite u najljepši dio doma
Prostor ispod stepeništa
Prostor ispod stepeništa
Prostor ispod stepeništa
Prostor ispod stepeništa
5. Zidna dekoracija – umjetnost koja mijenja sve
Prazan ugao možete pretvoriti u mali vizuelni fokus uz pomoć:
- velikih slika
- galerije ramova
- tapiserija
- ili akcentnog zida
Jedan upečatljiv detalj često je dovoljan da prostor izgleda sređeno i osmišljeno. Pogledajte kako možete napraviti divan zid sa slikama:
Imate prazan ugao u sobi? Donosimo 10 ideja da ga pretvorite u najljepši dio doma
Slike na zidu
Slike na zidu
Slike na zidu
Slike na zidu
Slike na zidu
Slike na zidu
6. Police – praktično i dekorativno rješenje
Police su idealne jer:
- štede prostor
- lako se menjaju
- imaju i funkciju i estetiku
Možete birati između:
- lebdećih polica
- ugaonih sistema
- otvorenih regala
Na njih možete staviti knjige, dekoraciju ili biljke. Pogledajte kako sve možete koristiti police u dnevnoj sobi:
Imate prazan ugao u sobi? Donosimo 10 ideja da ga pretvorite u najljepši dio doma
dnevna soba u skandinavskom stilu
Polica sa knjigama u dnevnoj sobi
Dnevna soba
Dnevna soba
7. Merdevine za ćebad – trend koji ima smisla
Ako imate višak ćebadi, ovo je i praktično i dekorativno rešenje.
Naslonite dekorativne merdevine u ugao i dodajte:
- ćebad
- jastuke
- korpu za sitnice
Dobijate topao i “instagram” kutak bez puno truda.
8. Rasveta – detalj koji mijenja atmosferu
Dobro osvjetljenje je ključno.
U ugao možete dodati:
- podnu lampu
- stonu lampu
- viseće svjetlo
Važno je da svjetlo bude dovoljno jako za večernje sate, a ne samo dekorativno.
9. Polica za knjige – mali kućni kutak za uživanje
Biblioteka u uglu je odlična ideja ako želite toplinu i karakter u prostoru.
Možete:
- kupiti gotovu policu
- ili napraviti ugradnu varijantu
Ključ je da odlučite da li želite funkcionalnu biblioteku ili dekorativni element.
10. Bar ili kutak za kafu – mali luksuz u domu
Ako želite nešto drugačije, napravite:
mini bar ili coffee stanicu
Tu možete držati:
- šolje
- kafu ili čaj
- čaše i dekoraciju
Ako je na točkiće – još bolje, jer dobijate i mobilnost i stil.
Ne postoji "prazan ugao", samo neiskorišćen prostor
Kada je u pitanju uređenje doma, najvažnije pravilo je jednostavno: pravila zapravo ne postoje
Važno je da prostor:
- ima svrhu
- izgleda prijatno
- odgovara vašem načinu života
Čak i mali ugao može postati omiljeno mjesto u vašem domu – uz samo malo kreativnosti.