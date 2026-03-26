Zaboravite na prašinu čak 15 dana: Samo pomiješajte ova dva sastojka, prebrišite namještaj i odmarajte

Prašina se brzo vraća? Uz jednostavan trik sa omekšivačem i vodom možete održati namještaj čistim i do 15 dana. Evo kako da ga pravilno koristite.

Mješavina omekšivača i vode sprječava ponovno skupljanje prašine.

Pravilna razmjera je 1:4, a nanosi se krpom od mikrofibera.

Namještaj ostaje čist, gladak i svjež do 15 dana.

Ako vas nervira što se prašinavraća gotovo odmah nakon brisanja, niste jedini – glavni krivac za to je statički elektricitet, posebno u suvom vazduhu. Kada brišete namještaj suvom krpom, zapravo samo raznosite prašinu i dodatno "naelektrišete" površine, zbog čega one još brže privlače nove čestice.

Jednostavno rješenje koje produžava čistoću

Jednostavno rješenje krije se u domaćem spreju sa omekšivačem. Dovoljno je da pomiješate jednu mjeru omekšivača sa četiri mjere vode (po mogućstvu prokuvane ili destilovane). Ova kombinacija stvara nevidljiv zaštitni sloj koji sprečava da se prašina ponovo lijepi za namještaj.

Kako se pravilno koristi

Prije upotrebe, najprije obrišite površine blago vlažnom krpom kako biste uklonili osnovnu prljavštinu. Zatim rastvor poprskajte na krpu od mikrofibera, a ne direktno na namještaj, i lagano prebrišite sve površine.

Rezultat je vidljiv odmah – namještaj postaje gladak, miriše svježe i ostaje čist i do dvije nedjelje.

Čošćenje prašine

Na šta treba obratiti pažnju

Važno je da ovaj trik ne koristite na starom, neobrađenom drvetu niti na ekranima, jer može oštetiti površinu. Takođe, nemojte pretjerivati sa količinom – pravilna razmjera obezbjeđuje efekat bez lepljivosti.

Uz ovaj mali trik i redovno provjetravanje prostora, prašina više neće biti svakodnevna muka, piše Najžena.