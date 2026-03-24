Kuhinja poslije renoviranja zapalila društvene mreže: Ne mogu da vjeruju da je ta boja napravila takvu razliku

DIY renoviranje roze kuhinje postalo je viralno na Redditu – korisnica je sama preuredila prostor i pokazala pre i posle transformacije koja je oduševila internet.

Korisnica Reddita transformisala je staru kuhinju u ružičasti, potpuno personalizovan prostor koji je postao viralan.

Većinu radova uradila je sama, uz minimalnu pomoć profesionalaca i mnogo DIY rješenja i kreativnih trikova.

Njena objava o prije i poslije renoviranja izazvala je oduševljenje i hiljade pozitivnih komentara.

Na internetu svakodnevno gledamo "savršene" enterijere koji djeluju kao da su izašli iz kataloga. Ipak, ono što najviše privuče pažnju nisu idealne slike – već transformacije koje pokazuju koliko truda, strpljenja i ličnog pečata stoji iza jednog prostora. Upravo takvu reakciju izazvala je objava jedne korisnice Reddita, koja je svoj kuhinjski makeover pretvorila u viralnu inspiraciju.

U popularnom podforumu r/femalelivingspace, korisnica pod nadimkom Princess_Carolyn_II podijelila je fotografije svoje sunčane, ružičaste kuhinje, uz napomenu da ne traži savjete, već samo želi da pokaže prostor.

Objava je za kratko vrijeme prikupila više od 4.300 lajkova, a komentari su bili prepuni oduševljenja. Autorka je odmah objasnila da je cijeli projekat trajao dugo i zahtijevao mnogo ličnog angažmana.

"Htjela sam da podijelim svoju malu ružičastu kuhinju sada kada sam konačno zadovoljna svim sitnim detaljima. Treća i četvrta fotografija pokazuju kako je kuhinja izgledala ranije, dok su posljednje fotografije detalji izbliza."

DIY projekat

Dodala je da je većinu radova izvela sama, od farbanja i postavljanja pločica do oslikavanja zidova.

"Pokušala sam da uradim što je više moguće sama. Farbanje, pločice, murali i slično – oslanjala sam se na savjete zaposlenih u lokalnoj radnji sa alatom, YouTube tutorijale i objave na Redditu."

Profesionalci su, kako kaže, angažovani samo u nekoliko situacija.

"Jedino što su radili profesionalci bilo je postavljanje tapeta u niši iznad frižidera, kao i zamjena uređaja, sudopere i radnih ploča."

Iskustvo sa tapetama pokušala je u početku da riješi sama, ali to pamti kao jednu od najtežih faza uređenja.

"Kada sam se tek uselila, pokušala sam sama da zalijepim jeftinu samoljepljivu tapetu. Trebalo mi je četiri sata, čak sam se i posjekla, a na kraju je izgledalo užasno. Tada sam sebi obećala da to više nikada neću raditi sama."

Lov na dekoraciju

Osim samih radova, važan dio procesa bilo je i prikupljanje dekoracija. Autorka kaže da je mnoge predmete skupljala godinama.

"Mnoge stvari u kuhinji pronašla sam tokom posljednjih nekoliko godina u second hand radnjama i na buvljacima, čak su i neke kuvarske knjige odatle. Sve ostalo je iz velikih prodavnica ili od umetnika koje pratim na Instagramu."

"Bilo je potrebno mnogo vremena i truda da sve ovo postignem, ali se potpuno isplatilo", zaključila je.

Komentari koji su "zapalili" mreže

Najviše pažnje, očekivano, izazvale su fotografije pre i posle.

"Nevjerovatno je koliko si toga promijenila. Ružičasta izgleda predivno. Iskreno, nikada ne bih rekao da je u pitanju isti prostor. Djeluje mnogo svjetlije", napisao je jedan korisnik, sa čim su se mnogi složili.

Autorka je odgovorila da je stan kupila upravo zato što je svijetao i sunčan, pa je željela da taj utisak dodatno naglasi.

Ni ostali korisnici nisu krili oduševljenje.

"O moj Bože, obožavam apsolutno sve u ovoj kuhinji", "Ovo je bukvalno moja kuhinja iz snova", "Svaki kutak izgleda zanimljivo" – nizali su se pozitivni komentari.

Mali trikovi iz kuhinje velike transformacije

U komentarima je podijelila i nekoliko praktičnih trikova.

Na primjer, male dekoracije na pločicama zapravo nisu bile namijenjene kuhinji.

"Ovo je možda malo sumnjiv DIY, ali to su zapravo privjesci za nakit koje sam zalijepila na male gumene podloške i pričvrstila za zid. Lako ih je postaviti, pomjeriti ili skinuti."

Kada je riječ o farbanju kuhinjskih elemenata, detaljno je objasnila postupak:

"Skinula sam sva vrata ormarića i obilježila ih brojevima. Očistila sam ih od masnoće, blago izbrusila i nanijela šelak kao osnovni premaz. Nakon svakog sloja pustila sam da se osuši, ponovo blago brusila, zatim nanosila boju četkom zbog bolje pokrivenosti, a na kraju prelazila valjkom da uklonim tragove četke. Nisu savršeni, ali izgledaju dovoljno dobro i nisu se oštetili tokom dvije godine svakodnevne upotrebe."

Iako je jasno naglasila da ne traži savjete, njena roze kuhinja na kraju je postala upravo ono što internet najviše voli – dokaz da uz malo kreativnosti, strpljenja i ličnog pečata, prostor može potpuno da se transformiše.