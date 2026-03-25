Kako da sredite kupatilo koje donosi sreću? Feng šui ističe ključne stavke i šta da promijenite za više para

Kako izgleda savršeno feng šui kupatilo? Neke stvari su ključne i promjenljive.

Kupatilo je jedna od najvažnijih prostorija u domu – omogućava vam da se odmorite, opustite i provedete neko vrijeme sami. Kako ga možete dizajnirati prema principima feng šuija? Nekoliko pitanja je ključno.

A kako da uredite kupatilo prema principima feng šuija?

Osnovna feng šui pravila za kupatilo

Kupatilo je jedna od onih prostorija koja može predstavljati mnogo izazova za feng šui konsultanta čak i u fazi projektovanja.

Sam toalet je problematičan, poznat kao "rupa u podu“, kroz koju izlazi či energija. Stoga, ako se nalazi odmah pored ulaznih vrata, nalazimo se u značajnom nepovoljnom položaju – značajan dio ulazne energije se ispira. Rješenje je zatvoriti vrata kupatila i spustiti poklopac toaleta .

. Idealno kupatilo prema feng šuiju nalazi se što dalje od ulaznih vrata , čak i na kraju stana.

, čak i na kraju stana. Ako su toalet i kupatilo u jednoj prostoriji, uvjerite se da toalet nije prvo što vidite . Uvijek ga možete pokriti nečim - na primjer, velikom saksijom za cvijeće ili paravanom.

. Uvijek ga možete pokriti nečim - na primjer, velikom saksijom za cvijeće ili paravanom. Postavljanje kupatila pored spavaće sobe takođe nije najbolje rješenje. Iz njega mogu dopirati buka, uznemiravajući ljude koji spavaju. Jedno rješenje je postaviti krevet što dalje od zida koji dijeli sobe ili, na primjer, na njega postaviti garderober.

Međutim, nepovoljna lokacija kupatila ne znači da smo u nepovoljnom položaju. Samo nekoliko promjena u ovoj prostoriji može donijeti harmoniju i mir. Kako to možete učiniti?

Kako da sredite kupatilo koje donosi sreću

Dostižno feng šui savršenstvo

Da bi kupatilo bilo oaza mira, omogućavajući nam da se opustimo i isključimo od briga, a istovremeno ispunjavajući sve principe feng šuija, ono prvo treba da bude uređeno na prijatan i gostoljubiv način, u skladu sa vašim ukusom.

Idealno je ako je svjetlo i puno života.

Ključno je da vodovod bude u dobrom radnom stanju. Prema feng šuiju, slavina koja curi ili vodokotlić koji curi “brišu kućni budžet“.

Prema feng šuiju, slavina koja curi ili vodokotlić koji curi “brišu kućni budžet“. Funkcionalini sistem ventilacije je takođe ključan – kupatilo mora da diše, a ako nema prozore, funkcionalan sistem ventilacije pomaže u tome.

– kupatilo mora da diše, a ako nema prozore, funkcionalan sistem ventilacije pomaže u tome. Kupatilo bi trebalo da ima mjesta za zaista veliko ogledalo. Viseći ormarići sa ogledalom podijeljenim na pola, što prekida odraz, jesu greška.

Takođe je vrijedno okačiti sliku ili fotografiju sa motivom prirode u ovoj prostoriji, što će ojačati energiju či.