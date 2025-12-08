logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako da okitite jelku da privučete novac u 2026: Jedan stil je magnet za bogatstvo, a stari ukras najvažniji

Kako da okitite jelku da privučete novac u 2026: Jedan stil je magnet za bogatstvo, a stari ukras najvažniji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
0

Feng šui zna koja boja i koji stil privlače energiju para, evo kako da okitite jelku da privučete novac u 2026.

Feng šui savjeti za kićenje jelke Izvor: Shutterstock
  • Feng šui ima savjete kako da ukrasite jelku da biste u 2026. imali više para.
  • Crvena boja ukrasa je ključna, velika mašna vezuje sreću, art deko stil je magnet za novac, a najvažniji ukras je zvijezda na vrhu jelke. 

Ukoliko želite da imate više para 2026, trebalo bi da slijedite feng šui savjete kada kitite jelku i dekorišete dom za novogodišnje i božićne praznike.

Prema kineskom horoskopu, 2026. je godina Crvenog vatrenog konja, simbola snažne energije, ambicije, inicijative i brzih promjena. A u feng šuiju konj predstavlja kretanje, vitalnost i sposobnost da privuče nove prilike - posebno na finansijskom planu. Zato dekoracija jelke u bojama i simbolima koji odgovaraju njegovoj energiji može doprinijeti boljem protoku novca, poslovnom napretku i ličnoj sreći tokom 2026. godine.

U nastavku saznajte kako da ukrasite svoju božićnu jelku tako da bude ne samo lijepa već i energetski povoljna.

Boje koje privlače novac u 2026.

  • Crvena je ključna boja godine. Ona predstavlja vatru, uspjeh, napredak i moć volje. Odlična je kao osnovna boja dekoracije ili kao dominantan akcenat.
  • Zlato simbolizuje obilje, stabilnost i bogatstvo. Zbog snažnog finansijskog uticaja, preporučuje se da se zlatni ukrasi rasporede kroz cijelu jelku, od vrha do dna.
  • Bakarna i narandžasta dodatno aktiviraju energiju vatre i motivaciju. Ove nijanse pojačavaju dinamiku i često se koriste za osnaživanje karijere.
  • Ljubičasta donosi transformaciju, intuiciju i napredak u ličnom rastu. U kombinaciji sa zlatnim detaljima stvara moćnu feng šui formulu za privlačenje bogatstva.
  • Zelena, braon i bež dopunjuju vatrene tonove, stabilizuju energiju i stvaraju balans. U feng šuiju zelena boja simbolizuje rast — i bukvalno i finansijski.
Kako da okitite jelku da privučete novac u 2026
Izvor: Shutterstock

Gde da postavite jelku za finansijsku sreću

Prema feng šuiju, najpovoljnije mjesto za jelku u 2026. godini je juga prostorije ili doma, jer jug predstavlja element vatre i sektor uspjeha, reputacije i napretka. Ako to nije moguće, dobar izbor je prostor u kome se najviše boravi i koji prima prirodno svjetlo.

Stilovi dekoracije koji najviše odgovaraju 2026. i simbolici Konja:

Eko-stil - ravnoteža za stabilne finansije

Eko-dekor je trend koji donosi mir, toplinu i stabilnost, a u energetski aktivnoj godini Konja posebno je koristan kao protivteža vatri.

Preporučeni elementi:

  • drveni i pleteni ukrasi
  • šišarke, sušene pomorandže, cimet i lanene trake
  • mat kuglice u zelenoj, braon i nježno bijeloj paleti.

Ovaj stil privlači stabilan, spor, ali siguran finansijski rast.

Kako da okitite jelku da privučete novac u 2026
Izvor: Shutterstock

Skandinavski stil - povećava jasnoću i fokus

Skandinavski dekor privlači energiju jasnoće i organizovanosti - što je posebno važno u godini brzih odluka.

Karakteristike:

  • bijela, siva i srebrna paleta
  • origami zvijezde, providne kuglice, LED svijeće
  • čisti oblici i minimalizam.

Svijetli tonovi osnažuju mentalnu jasnoću i privlače racionalne, profitabilne odluke.

Vintidž stil - čuva dom i porodične finansije

Vintidž je odličan za jačanje porodične stabilnosti i kontinuiteta, što je posebno važno u godini koja može donijeti neočekivane zaokrete.

Preporučuje se:

  • kolekcionarsko staklo
  • starinske figurice i ukrasi iz djetinjstva
  • ručno rađene dekoracije.

Vintidž energija čuva ono što već imate i pomaže da zadržite finansijsku sigurnost.

Kako da okitite jelku da privučete novac u 2026
Izvor: Shutterstock

Art deko - najjači magnet za novac i uspjeh

Ako želite ambiciju, glamur i snažnu finansijsku energiju - art deko je idealan izbor.

Uključuje:

  • zlato, bronzu i srebro
  • staklene ukrase i detalje koji reflektuju svjetlost
  • geometrijske oblike i luksuzne materijale.

Feng šui savjet: dekor koji reflektuje svjetlost aktivira energiju obilja.

Klasičan stil - tradicija uvijek privlači sreću

Crvena, zelena i zlatna - ovo je najpovoljnija paleta u godinama Vatre.

Uključuje:

  • somotske mašne
  • bakarne trake
  • tradicionalne kuglice i pahulje.

Ovaj stil je jednostavan, topao i simbolično veoma snažan.

Kako da okitite jelku da privučete novac u 2026
Izvor: Shutterstock

Stil sa velikom mašnom - vezuje energiju

Velike mašne od somota, organze ili satena mogu se rasporediti duž cijele jelke ili postaviti na sam vrh.

U feng šuiju mašne predstavljaju "vezivanje sreće" i stvaranje stabilnih, dugotrajnih prilika.

Kako da okitite jelku da privučete novac u 2026
Izvor: Shutterstock

Kič stil - za hrabru energiju

Ovaj stil odgovara ljudima koji žele da privuku puno promjene, pokreta i šansi u 2026.

Dopušteno je:

  • kombinovanje jarkih kontrastnih boja
  • sjajni i hromirani detalji
  • miks modernih i starih ukrasa.

Kič stil privlači obilje “u velikim količinama”, ali zahtijeva balans makar jednim setom neutralnih ukrasa.

Viktorijanski stil - suptilan luksuz i bogatstvo

Viktorijanski dekor unosi tiho, nenametljivo obilje.

Karakteristike:

  • stakleni privesci i providni ukrasi
  • mesingani i bakarni detalji
  • LED sveće i nježne zlatne perle.

Ovaj stil podržava dugoročnu stabilnost i porodični prosperitet.

Kako da okitite jelku da privučete novac u 2026
Izvor: Shutterstock

Raspored ukrasa pojačava energiju novca

Preporučuje se pravilo 80/20:

  • 80% ukrasa treba da budu jednobojni u glavnoj paleti (crvena, zlatna, narandžasta, zelena)
  • 20% su ukrasi koji privlače pažnju - stakleni, sjajni, simbolični
  • asimetričan raspored pojačava energiju kretanja i dinamike, koja je ključna u godini Konja.

Zašto je važna zvijezda na vrhu jelke

  • Zvezda na vrhu jelke ili unutar dekoracije ima snažno simboličko značenje: u feng šuiju predstavlja put ka napretku, prekretnice i nove prilike.
  • Tradicionalno se veruje da zvijezda donosi finansijsku sreću jer pokazuje put dobrim prilikama - isto kao što je Vitlejemska zvijezda vodila mudrace ka darovima. 
Kako da okitite jelku da privučete novac u 2026
Izvor: Shutterstock

Svjetla da pojačate energiju obilja

  • Topla bijela svjetla idealna su za sve stilove, a njihova refleksija na zlatnim ili bakarnim ukrasima pojačava energiju bogatstva.
  • Lampice postavljajte duboko u jelku da biste dobili efekat slojevitog sjaja - što u feng šuiju simbolizuje množenje i širenje sreće

Pročitajte još

Tagovi

feng šui ukrasi jelka novac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA